Zlatan Ibrahimović: Jak będę chciał, to wystąpię na MŚ w Rosji i FIFA nic nie zrobi

Ibrahimović ostatnio nawiązał współpracę reklamową z jednym z zarejestrowanych na Malcie bukmacherów.

Tymczasem Kodeks Etyczny FIFA, w rozdziale czwartym, zasada 25. głosi:

"Kodeks zabrania udziału bezpośrednio, bądź pośrednio, czy jakichkolwiek związków z obstawianiem wyników meczów, hazardem, loteriami i im podobnymi zakładami związanymi z meczami piłkarskimi".

"Kodeks zabrania posiadania udziałów, zarówno aktywów. Jak i pasywów w zakładach, koncernach i organizacjach promujących, pośredniczących, aranżujących, bądź prowadzących takie zakłady i transakcje".

Ibrahimović, jak to on, idzie w zaparte. Dziennikarz Eurosportu zadał mu pytanie:

"Wiele osób mówi, że nie pojedziesz na mundial, wszystko przez umowę z firmą bukmacherską, co jest wbrew regułom FIFA. Jak odpowiesz na te komentarze?"



- FIFA nie może mnie zatrzymać. Jeżeli zechcę być w Rosji, to tam będę. Z reprezentacją Szwecji jest to samo. Jeśli zechcę wrócić, to wrócę - odpowiedział "Ibra".



W wywiadach Zlatan wyjaśnił, dlaczego związał się z bukmacherami.



- Przez całą karierę o mój wizerunek zabiegało wiele firm bukmacherskich, ale aż do teraz nie przedstawiono mi żadnej ciekawej oferty, która by mnie zainspirowała - tłumaczył się Ibrahimović i wskazał na fakt, że bukmacher, z którym się związał pochodzi ze Szwecji, z jego rodzinnego miasta i współpraca z nim jest dla "Ibry" dużym wyzwaniem.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović zdaje się mówić: "FIFA zabroni mi wyjazdu na MŚ? Jedzie mi tu czołg?" /AFP





