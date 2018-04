Zlatan Ibrahimović nie zamierza ponownie grać w kadrze

Zlatan Ibrahimović nie lubi ciszy wokół swojej osoby. W ostatnich tygodniach tajemniczo przemycał informacje o możliwości swojego powrotu do gry w drużynie narodowej, po czym w mediach społecznościowych zamieścił wideo, w którym wyraźnie odrzucił taką możliwość.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović /SID

Efektowny, ale momentami trudny w okiełznaniu napastnik o zakończeniu reprezentacyjnej kariery poinformował podczas Euro 2016. Od tego czasu nie był powoływany przez selekcjonera drużyny narodowej, ale po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych tajemniczo zaczął sugerować, że ponownie może założyć koszulkę reprezentacji „Trzech Koron”.

W mediach społecznościowych napomknął, że „szansa na jego grę w mistrzostwach świata jest ogromna, bardzo wysoka”. Wystąpił też w show Jimmy’ego Kimmela, w którym potwierdził, że będzie w Rosji, ale nie chciał ujawnić swojej roli.

Jego wypowiedzi wydały się na tyle intrygujące, że szef Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej wykonał telefon do 36-letniego zawodnika. - Rozmawiałem ze Zlatanem we wtorek. Powiedział mi, że nie zmienił zdania odnośnie gry w drużynie narodowej. To koniec jego występów w reprezentacji - powiedział Lars Richta.

Gwiazda Los Angeles Galaxy na jednym z portali społecznościowych zdążyła już opublikować film, na którym podczas relaksu w basenie dzwoni do niego „Janne”, co nawiązuje do imienia selekcjoner Szwedów Janne Anderssona. Piłkarz odrzuca rozmowę, potrząsa głową i zanurza się w wodzie.

Szwedzi w grupie F mistrzostw świata zmierzą się z Niemcami, Meksykiem oraz Koreą Południową.