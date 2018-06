Zlatan Ibrahimovic: To trener powinien zostać w domu

- To trener powinien zostać w domu, nie Karim Benzema - stwierdził cytowany przez beIN Sports Zlatan Ibrahimović, który nie może się nadziwić, że selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps nie zabrał na mistrzostwa świata do Rosji Karima Benzmy.

- Dla mnie to nie jest normalne, że Benzemy nie ma w kadrze - powiedział zdecydowanie Ibrahimović, którego też zabrakło w Rosji. Ale w przeciwieństwie do napastnika Realu Madryt dla 36-letniego "Ibracadabry" kadra to temat zamknięty.

Karim Benzema przegrał walkę o paszport do Rosji z takimi piłkarzami jak Ousmane Dembele, Nabil Fekir, Oliver Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe i Florian Thauvin. Pod względem sportowym i doświadczenia obecność Benzemy w drużynie "Trójkolorowych" by się broniła, ale przed 30-latkiem drzwi do kadry są zamknięte z powodu jego skomplikowanego charakteru.

Mimo wszystko Zlatan Ibrahimović nie rozumie pominięcia Karima Benzemy (po raz ostatni zagrał z kogutem na piersi w 2015 roku).

- On jest jednym z najlepszych na świecie. Wygrał Ligę Mistrzów, gra w Realu Madryt. To, że nie ma go w kadrze, nie ma nic wspólnego z piłką - wziął Benzemę w obronę Szwed.

- Jeśli trener podjął decyzję, że on jest niewystarczająco dobry, żeby grać w tym zespole, to w Rosji nie powinno być trenera, a nie Benzemy. Proste - podkreślił.

- Dla mnie to absurdalne, że go nie ma na mundialu. Jeśli chcesz wygrywać, bierzesz zwycięzców, a Benzema to zwycięzca - dodał Zlatan Ibrahimović.