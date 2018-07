Zlatko Dalić: To najlepsza dwójka pomocników w turnieju

Nie ma lepszej dwójki pomocników na mistrzostwach świata w Rosji od Ivana Rakiticia i Luki Modricia - uważa selekcjoner reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić. W środę Chorwaci zmierzą się z Anglią w półfinale turnieju.

Piłkarze z Bałkanów awansowali do najlepszej czwórki turnieju po dwóch meczach rozstrzygniętych w rzutach karnych. Najpierw w ten sposób triumfowali nad Duńczykami, a w ćwierćfinale wyeliminowali gospodarzy. W obu przypadkach kluczowe strzały z jedenastego metra wykonał Ivan Rakitić.

- Moim zdaniem tak dobrze w reprezentacji Chorwacji jeszcze nie grał. To tylko kontynuacja świetnego sezonu, jaki miał w Barcelonie. On znaczy bardzo dużo dla całej drużyny i myślę, że Luka (Modrić) z Ivanem to najlepsi pomocnicy w tym turnieju i oby szło im tak dalej - mówił trener Dalić, który w zachwalaniu Rakiticia na tym nie poprzestał.

-Nie tylko gra bardzo dobrze, ale pokazuje wielką pewność siebie, co udowodnił strzelając jako ostatni w rzutach karnych. W ogóle wydaje mi się, że gra w tym momencie najlepiej w swojej karierze - dodał. Rakitić trafił do siatki także w grupowym spotkaniu z Argentyną.

W środę Chorwacja mierzy się z Anglią, a stawką meczu awans do półfinału. Ci pierwsi ostatni raz na tym etapie zagrali w 20 lat temu, a ci drudzy 28.

