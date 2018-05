Złoty But trafi do Lionela Messiego

Wszystkie najważniejsze ligi w Europie zakończyły już rozgrywki. Czas podsumowań to również czas na wyróżnienia. Wiadomo już, że po raz piąty w karierze i drugi raz z rzędu Złoty But dla najlepszego strzelca lig europejskich trafi do Lionela Messiego z Barcelony.

Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Juventus po raz kolejny okazał się bezkonkurencyjny we Włoszech, PSG odebrało tytuł AS Monaco, a Manchester City po raz pierwszy od czterech lat sięgnął po tytuł w Anglii. W Niemczech raz jeszcze triumfował Bayern Monachium, a najlepszym strzelcem Bundesligi po raz trzeci w karierze został Robert Lewandowski, który zdobył 29 bramek.

Jednak Złoty But po raz kolejny trafi do Lionela Messiego. Argentyńczyk strzelił 34 gole, co przy współczynniku x2 obowiązującym dla Primera Division oznacza, że uzbierał 68 punktów i zajął pierwsze miejsce. Snajper Benfiki Jonas także zdobył 34 bramki, jednak występuje w słabszej lidze i przy współczynniku 1,5 otrzymał tylko 51 punktów.

Od 2008 roku Złoty But tylko raz trafił do innego piłkarza, niż Messi (2010, 2012, 2013, 2017, 2018), Cristiano Ronaldo (2008, 2011, 2014, 2015) i Luis Suarez (2014 – razem z Ronaldem, 2016). W sezonie 2008/2009 zdołał tego dokonać inny Urugwajczyk, wówczas występujący w Atletico Madryt Diego Forlan, który zanotował 32 trafienia.

Wydawało się, że tym, który zdetronizuje ”wielką trójkę” będzie Mohamed Salah z Liverpoolu. Jednak o wszystkim przesądziła końcówka sezonu. W pięciu ostatnich meczach Premier League zawodnik ”The Reds” strzelił trzy gole, podczas gdy Messi pokonywał bramkarzy rywali pięciokrotnie. Warto dodać, że Argentyńczyk nawet nie zbliżył się do swojego kosmicznego osiągnięcia z sezonu 2011/2012 – wówczas strzelił aż 50 goli w meczach ligowych.

Złoty But 2017/2018:

1. Lionel Messi (FC Barcelona) – 68 punktów (współczynnik x2), 34 gole

2. Mohamed Salah (Liverpool) – 64 pkt (x2), 32 gole

3. Harry Kane (Tottenham) – 60 pkt (x2), 30 goli

4. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) – 58 pkt (x2), 29 goli

Ciro Immobile (Lazio) – 58 pkt (x2), 29 goli

Mauro Icardi (Inter Mediolan) - 58 pkt (x2), 29 goli

7. Edinson Cavani (PSG) – 56 pkt (x2), 28 goli

8. Cristiano Ronaldo (Real Madryt) – 52 pkt (x2), 26 goli

9. Jonas (Benfica) - 51 pkt (x1,5), 34 gole

10. Luis Suarez (Barcelona) – 50 pkt (x2), 25 goli

