Polska - Litwa 4-0. Dawid Kownacki: Jest atmosfera w drużynie. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- W drużynie panuje dobra atmosfera i nie ma podziału na starszych i młodszych. Wszyscy trzymamy się razem - powiedział Dawid Kownacki po zwycięstwie z Litwą 4-0 w ostatnim meczu kontrolnym przed mundialem w Rosji. We wtorek strzelił pierwszego gola w kadrze. - Chyba nie dotarło to do mnie. Dopiero zaczyna.