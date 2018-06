Paweł Habrat: Nie jesteśmy w komfortowej sytuacji. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Paweł Habrat: Nie jesteśmy w komfortowej sytuacji



- Należy skupić się na zadaniach, które doprowadzą do dobrego wyniku. Na tym co jest od nas zależne, na tym nad czym mamy kontrolę. To oczywiście fajna sprawa dla mediów. Kto jest w większym dołku? Kto się podniesie, kto pęknie? Piłkarzy nie powinno to obchodzić - mówi Interii przed meczem Polska - Kolumbia Paweł Habrat, psycholog sportowy.