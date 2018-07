Mundial 2018. Reprezentacja Chorwacji przed meczem z Rosją w ćwierćfinale mistrzostw świata. Wideo

Chorwacja przygotowuje się do ćwierćfinału z Rosją i staje przed szansą, aby powtórzyć sukces sprzed dwudziestu lat. - Są pewne podobieństwa między nami a drużyną z 1998 roku, która osiągnęła historyczny wynik na mistrzostwach świata we Francji. Mam nadzieję, że stać nas na jeszcze lepszy wynik (niż półfinał). Wierzymy w siebie – mówi Ivan Perisić, jeden z kluczowym zawodników reprezentacji prowadzonej przez Zlatko Dalicia. – Oglądaliśmy wszystkie mecze rosyjskiej ekipy. Będziemy je jeszcze analizować, żeby jak najlepiej przygotować się do spotkania. To naprawdę dobry zespół – dodaje Chorwat.