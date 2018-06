Mundial 2018. Peru - sylwetka

Peruwiańczycy powracają na mundial po dekadach nieobecności. Zespół jest zgrany, waleczny i po cichu liczący na fazę pucharową.

Sukcesy: Copa America (1939, 1975)

Ranking FIFA: 11

Jak awansowali

Peru to ostatni zespół, który zapewnił sobie udział w mistrzostwach świata w Rosji. Peruwiańczycy zajęli piąte miejsce w grupie eliminacyjnej, dzięki lepszemu bilansowi goli od Chile. Następnie pokonali w barażowym dwumeczu Nową Zelandię 2-0. Z 18 meczów w eliminacjach Peru wygrało siedem i zremisowało pięć, strzeliwszy 27 goli i straciwszy 26.

Gwiazda - Paolo Guerrero

34-latek to najlepszy strzelec i kapitan drużyny. Możliwość pierwszego udziału w mistrzostwach świata otrzymał niedawno, kiedy szwajcarski sąd uchylił dyskwalifikację za wykrycie kokainy w organizmie Guerrero po eliminacyjnym meczu z Argentyną w październiku. Piłkarz tłumaczył, że kokaina była w herbacie. Dyskwalifikacja została cofnięta na czas rozpatrywania odwołania od 14-miesięcznej kary. W Europie Guerrero reprezentował barwy Bayernu Monachium i Hamburga, po czym wyjechał do Brazylii i grał w Corinthians oraz Flamengo.

Kolejny talent - Renato Tapia

Jeden z kluczowych zawodników w drużynie. Wszechstronny pomocnik grający na co dzień w Feyenoordzie chwalony jest za boiskową dojrzałość oraz świetną grę w defensywie. Karierę rozpoczynał w innym holenderskim klubie Twente, a Feyenoord zgłosił się po niego w 2016 roku, a w 2017 Tapia świętował z drużyną mistrzostwo kraju.

Selekcjoner - Ricardo Gareca

Były reprezentant Argentyny związany z kadrą Peru od 2015 roku. To jego gol w 1986 roku pozbawił Peruwiańczyków szansy występu na mundialu w Meksyku. Dziś jednak "Tygrys" albo "Chudy", bo tak brzmią jego przydomki, jest idolem peruwiańskich kibiców, bo doprowadził drużynę do pierwszego awansu na mistrzostwa od blisko czterech dekad.- Po przyjeździe do Peru na każdym kroku przypominano mi o tamtym golu, ale od kiedy wiadomo, że wystąpimy w Rosji nic już nie jestem winien - żartował selekcjoner po awansie na mundial.

Jak grali na mistrzostwach świata

Peru czekało na mistrzostwa świata od 36 lat. W przeszłości drużyna wystąpiła w turnieju czterokrotnie. Najlepsze występy to 1970 i 1978 rok, kiedy Peruwiańczycy docierali do ćwierćfinałów. Najpiękniejsza karta ich historii to jednak rok 1978 i zwycięstwo w grupie po zwycięstwa nad Iranem i Szkocją ora remisie z Holandią. To w tamtym turnieju Teofilo Cubillas strzelił Szkocji z rzutu wolnego jednego z najsłynniejszych goli w mistrzostwach świata

Powody do optymizmu

Będą parli do przodu wspierani przez wspaniałych rozśpiewanych kibiców. Atmosferę w zespole podbudowała wiadomość o tym, że Guerrero jednak pojedzie do Rosji. Posiadające świetnie zgrany zespół Peru będzie niewygodnym przeciwnikiem, który może sprawić niespodziankę w grupie.

Mecze

16 czerwca - Dania

21 czerwca - Francja

26 czerwca - Australia

Kadra Peru na MŚ:

Bramkarze: Pedro Gallese (Veracruz), Carlos Caceda (Deportivo Municipal), Jose Carvallo (UTC).

Obrońcy: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advincula (Lobos Buap), Christian Ramos (Veracruz), Miguel Araujo (Alianza Lima), Alberto Rodriguez (Atletico Junior), Anderson Santamaria (Puebla), Miguel Trauco (Flamengo), Nilson Loyola (Melgar).

Pomocnicy: Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Leon), Yoshimar Yotun (Orlando City), Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes), Christian Cueva (Sao Paulo), Edison Flores (Aalborg), Andy Polo (Portland Timbers), Wilder Cartagena (Veracruz).

Napastnicy: Andre Carrillo (Benfica), Raul Ruidiaz (Morelia), Jefferson Farfan (Lokomotiv Moscow), Paolo Guerrero (Flamengo).

Przewidywany skład:

Gallesse - Advincula, Ramos, Santamaria, Trauco - Carillo, Yotun, Tapia, Flores, Cueva - Guarrero