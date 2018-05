MŚ Rosja 2018. Sylwetki Orłów: Arkadiusz Milik

Piłkę kopie od trzeciego roku życia, a swoją karierę sportową rozpoczął w stolicy Górnego Śląska. Dzisiaj chłopak z Tychów podbija włoskie Napoli, a przez kibiców pamiętany jest między innymi jako zdobywca bramki w historycznym meczu z Niemcami oraz jedno z najmocniejszych ogniw reprezentacji Polski.

Milik to swego czasu bohater mniej lub bardziej złośliwych memów, których autorzy wytykali mu spudłowane strzały. Niecelne uderzenia przykleiły się do młodego piłkarza jak lep, ale on mimo wszystko ma plan na siebie i stanowi o sile zespołu Adama Nawałki.

Krok w stronę piłki

Milik przyszedł na świat w Tychach. 24-letni piłkarz stawiał tam swoje pierwsze kroki w świecie sportu, chociaż jego ścieżka życiowa nie była od początku pewnikiem. Arek w latach szkolnych sprawiał niemałe kłopoty, bo oprócz piłki przepadał za tym, aby od czasu do czasu coś zbroić.

Pierwszym klubem, który zaopiekował się znanym dzisiaj napastnikiem był Rozwój Katowice. To tam trenował od szóstego roku życia. W wieku 16 lat zadebiutował w trzeciej lidze, zdobywając wówczas dwie bramki dla swojego zespołu i stając się solidną częścią drużyny z Katowic.

Początek fali kontraktów

W koszulce Rozwoju nie pograł jednak długo. W 2011 roku zainteresował się nim Górnik Zabrze. W lipcu tyszanin podpisał pięcioletni kontrakt i już w wieku 17 lat zadebiutował w rozgrywkach Ekstraklasy. Pierwszy mecz okazał się dla młodego zawodnika dobrym prognostykiem na przyszłość. W meczu ze Śląskiem Wrocław, debiutujący Milik zaliczył pierwszą asystę.

Arkadiusz Milik pograł w Zabrzu jeszcze jeden sezon. Łącznie z zespołem rozegrał 38 spotkań, zdobywając 11 bramek. Od tego momentu, piłkarzem zaczęły interesować się zagraniczne kluby. Pierwszym przystankiem okazały się Niemcy.

Podróże po Europie

Z Bayerem Leverkusen Milik związał się ponadpięcioletnią umową. Od teraz głównym sportowym celem chłopaka ze Śląska były rozgrywki Bundesligi, razem z drużyną debiutował też w europejskich pucharach.



Więcej grał jednak dopiero po wypożyczeniu do Augsburga.



Zdjęcie Arkadiusz Milik / Rafał Oleksiewicz / Newspix

Cztery lata temu piłkarz został wypożyczony na sezon przez Ajax Amsterdam. We wrześniu 2014 roku Milik zapisał na swoim koncie pierwszą bramkę w ligowym meczu przeciwko Heraclesowi Almelo, a kilka dni po tym golu, przyszedł czas na kolejny debiut. Tym razem marzenie każdego młodego piłkarza - Liga Mistrzów. Pod koniec roku strzelił gola, który był jego pierwszym w tych prestiżowych rozgrywkach.



Dobrze spisujący się piłkarz został ostatecznie wykupiony przez holenderski klub w kwietniu 2015 roku. Po ośmiu golach w sezonie 2014/2015 został królem strzelców Pucharu Holandii.

Milik kontynuował podróże po Europie. Jego kolejnym przystankiem okazały się Włochy. W krainie ciągnącego się kilometrami makaronu, tyszanin przebywa oficjalnie od sierpnia 2016 roku. Wówczas został wykupiony przez Napoli, gdzie jeszcze w tym samym miesiącu wbiegł na murawę w podstawowym składzie w meczu z Milanem. Dwie bramki jego autorstwa wpadły tego samego dnia. W barwach włoskiego klubu Milik strzelił do tej pory 10 goli w 32 spotkaniach.

Przez okres prawie dwóch lat nie obyło się bez poważnych kontuzji. Grający z numerem 99 piłkarz, borykał się z zerwanym więzadłem krzyżowym, ale do gry powrócił z przytupem. Pierwszym przeciwnikiem okazał się Real Madryt.

Los okazał się jednak okrutny i doszło do ponownego urazu. Tym razem odezwały się problemy z kolanem w drugiej nodze. Pauza trwał od września do marca bieżącego roku. Teraz Milik powoli wraca do gry. Przed nim bardzo ważne momenty w sportowej karierze - mundial w Rosji.

Z orzełkiem na piersi

Z orzełkiem na piersi miał zaszczyt zadebiutować już w 2011 roku. W grudniu 2012 roku Milik mógł pochwalić się pierwszą bramką w barwach narodowych w meczu z Macedonią.

Za jeden z najlepszych momentów w kadrze uważa się występ młodego piłkarza w meczu z Niemcami podczas eliminacji do mistrzostw Europy w 2016 roku. Wtedy do siatki wpadła piłka po strzale głową w wykonaniu Milika.

W kolekcji pięknych bramek z pewnością można zapisać bramkę w meczu z Irlandią Północną w Nicei na Euro 2016. Wtedy to po akcji Błaszczykowskiego oraz rozegraniu Mączyńskiego, Pazdana i Jędrzejczyka, Milik dał Polsce prowadzenie 1-0 w pierwszym meczu Euro.



Teraz przed Polakiem kolejny sprawdzian i spore wyzwanie. Po mistrzostwach we Francji, czas na mundial. Do tej pory Milik zdobył 12 bramek w 38 spotkaniach kadry.



Arkadiusz Milik

(Urodzony 28 lutego 1994 roku w Tychach)

Kariera

2010-2011 - Rozwój Katowice (10 spotkań - 4 gole)

2011-2012 - Górnik Zabrze (38 spotkań - 11 goli)

2013-2015 - Bayer Leverkusen (6 spotkań - 0 goli)

2013-2014 - Augsburg (18 spotkań - 2 gole)

2014-2016 - Ajax Amsterdam (52 spotkania - 32 gole)

2013-obecnie - Napoli (32 spotkania - 10 goli)

