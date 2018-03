Wybierz z nami Najlepszego Orła Wszech Czasów

Zapraszamy was do udziału w plebiscycie radia RMF FM i serwisu eurosport.interia.pl na wybór Najlepszego Piłkarza Reprezentacji Polski Wszech Czasów! Mamy świadomość, że porównywanie piłkarskich herosów z różnych epok jest trudne i niewymierne. Chcemy, by nasza zabawa ma jednak wymiar popularno-naukowy: niech do każdego od Tatr po Bałtyk dotrze, że polska piłka nie zaczęła się od Roberta Lewandowskiego. Mało tego, ona nie zaczęła się nawet od Orłów Górskiego.

W tym roku Polska obchodzi setną rocznicę odzyskania niepodległości. Polski Związek Piłki Nożnej jest tylko o rok młodszy, powstał w Krakowie, w grudniu 1919 r. Przez te 99 lat z Białym Orłem na piersi grali prawdziwi herosi i to nie tylko w sportowym ujęciu, ale też ludzie godni naśladowania. Wystarczy wspomnieć tylko legendy Józefa Kałużę i Henryka Reymana, który o niepodległość ojczyzny walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniach śląskich, a dosłownie przelał krew za Polskę w II wojnie światowej, gdy został ranny podczas bitwy nad Bzurą.

Często słychać debatę: "Czy Robert Lewandowski jest lepszy od Zbigniewa Bońka?"

Z jednej strony "Lewy" jest ikoną światowego futbolu, wycenianą na 80 mln euro, poruszającą świadomość młodych ludzi na całym świecie, bijącym się rok w rok o najwyższe trofea w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Zdobywa gole jak natchniony, przebił się do czołowej "dziesiątki" najlepszych strzelców Bundesligi wszech czasów młodsze pokolenie "Biało-Czerwonych"

Z drugiej strony Boniek zdobywał z Juventusem Puchar Europy Mistrzów Krajowych, odpowiednik dzisiejszego Pucharu Ligi Mistrzów, a jego dwa trafienia poprowadziły "Juve" po Superpuchar Europy, jego wyczyny na MŚ 1982 r. pomogły Orłom Piechniczka zdobyć brązowy medal.

Takich porównań może być więcej i sami nie zamierzamy ich rozstrzygać. Nasza redakcja wyselekcjonowała tylko wielką "40" wszech czasów, w kolejności alfabetycznej przybliżymy wam każdego herosa polskiej piłki, a wybór czołowej "dziesiątki", wielkiej "trójki", a później wyłonienie tego najlepszego będzie należał do was.

Selekcjonując "40" nominowanych do tytułu Najlepszego Piłkarza Reprezentacji Polski Wszech Czasów staraliśmy się pamiętać o zawodnikach każdego pokolenia. Oczywiście najprościej byłoby nominować wszystkich członków kadry Kazimierza Górskiego, która święciła tryumfy na IO 1972 r. i MŚ 1974 r., a do nich dodać bohaterów Antoniego Piechniczka z MŚ 1982 r. i "40" byłaby zapełniona w dwóch trzecich.

Nie chcieliśmy jednak pomijać piłkarzy późniejszych dekad, którzy sami byli wybitni, ale reprezentacja Polski jako całość znalazła się na zakręcie, prze co nie byli w stanie z nią odnieść spektakularnego sukcesu. Wystarczy wymienić: Romana Koseckiego, giganta finału Ligi Mistrzów Jerzego Dudka, czy Artura Boruca, który regularnie ratował "Biało-Czerwonych" przed pogromami.

Do końca kwietnia przybliżymy wam sylwetki wszystkich nominowanych, w kolejności alfabetycznej. Już teraz możecie głosować w ankiecie umieszczonej obok, kto waszym zdaniem jest najlepszym Polakiem, jaki kiedykolwiek kopał piłkę.

Dzięki waszym głosom 1 maja wyselekcjonujemy czołową "10", a od 15 maja wybierać będziecie wielką "trójkę". 1 czerwca poznamy zwycięzcę naszej zabawy.

