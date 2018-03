Wybór Najlepszego Orła Wszech Czasów. Jacek Bąk – sylwetka

Gdyby wytyczyć modelową karierę solidnego eksportowego polskiego zawodnika, to CV Jacka Bąka mogłoby zostać złożone w Sevres pod Paryżem. 96-krotny reprezentant Polski to jeden z naszych nominowanych w konkursie na Najlepszego Polskiego Piłkarza wszech czasów.

Zdjęcie Jacek Bąk na Euro 2008. /Piotr Bławicki /East News

To nie był wirtuoz, ani czarodziej, który z piłką radził sobie jak połykacz ognia z pochodniami. Jacek Bąk to inna, ale równie ważna piłkarska półka - potrafił świetnie się zastawić, umiejętnie poukładać defensywę i strzec bramki tak, jak niewielu polskich obrońców w ostatnich dziesięcioleciach. Do tego modelowo poprowadził karierę, która pozwoliła mu i sowicie zarobić, i zostać Wybitnym Reprezentantem Polski.

Ekstraklasowy debiut zaliczył tuż po osiągnięciu pełnoletności, ale nie był to prezent na 18. urodziny, ale docenienie talentu. W Motorze Lublin, gdzie czasem brakowało na wodę, a po szatni biegały szczury, dość szybko się na nim poznali i za chwilę o młokosie wiedziała już cała Polska.

Najkonkretniejszy był Lech Poznań, który przed sezonem 1992/1993 pozyskał 21-letniego chłopaka z Lublina, ale nie po to, by powoli się aklimatyzował, ale od razu do gry. Bąk wyzwania się nie przestraszył, w debiutanckim sezonie w Poznaniu zaliczył 28 spotkań i co najważniejsze - zdobył mistrzostwo Polski.

Wideo Jacek Bąk strzleił gola w meczu z Azerbejdżanem. Wideo

Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Jacek Bąk 0% Jakub Błaszczykowski 0% Zbigniew Boniek 0% Artur Boruc 0% Lucjan Brychczy 11% Andrzej Buncol 0% Gerard Cieślik 0% Kazimierz Deyna 22% Jerzy Dudek 0% Dariusz Dziekanowski 0% Tomasz Frankowski 0% Kamil Glik 0% Jerzy Gorgoń 0% Andrzej Juskowiak 0% Józef Kałuża 0% Henryk Kasperczak 0% Roman Kosecki 0% Wojciech Kowalczyk 0% Jacek Krzynówek 0% Grzegorz Lato 11% Robert Lewandowski 23% Włodzimierz Lubański 11% Waldemar Matysik 0% Józef Młynarczyk 0% Mirosław Okoński 0% Emmanuel Olisadebe 0% Stanisław Oślizło 0% Łukasz Piszczek 0% Ernest Pohl 22% Henryk Reyman 0% Euzebiusz Smolarek 0% Włodzimierz Smolarek 0% Andrzej Szarmach 0% Antoni Szymanowski 0% Jan Tomaszewski 0% Jan Urban 0% Tomasz Wałdoch 0% Ernest Wilimowski 0% Władysław Żmuda 0% Maciej Żurawski 0%

głosów: 9

W Lechu grał kolejne dwa lata i znów poprzeczka powędrowała wyżej, ale teraz już na poziom osiągalny tylko dla zawodników o nieprzeciętnych umiejętnościach. Po Bąka zgłosił się Olympique Lyon, jeden z czołowych klubów ligi francuskiej. Tam też nie zasłaniał się okresem adaptacji i aklimatyzacji, tylko grał swoje i niemal w każdym z sezonów zaliczył więcej niż połowę spotkań.



Później był RC Lens, które za Bąka miało zapłacić wówczas kosmiczną jak na polskiego piłkarza kwotę - blisko 4,5mln euro. Tam spędził trzy i pół sezonu, więc łącznie w mocnej Ligue 1 grał aż 10 lat. Następnie przez dwa sezony zarabiał w katarskim Al-Rayyan, a do Europy wrócił na trzy kolejne, do Austrii Wiedeń.

Jacek Bąk, zupełnie niechcący, był bohaterem skandalu korupcyjnego. W listopadzie 2006 r. zaoferowano mu 10 tys. euro "nagrody" za spowodowanie rzutu karnego w meczu eliminacji Euro 2008 Belgia - Polska. Ofertę, rzecz jasna, odrzucił, a UEFA wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Okazała jest też kariera reprezentacyjna Bąka. Zaczął ją w czasach, gdy w Ekstraklasie występował jeszcze Sokół Pniewy, a zakończył, gdy Grzegorz Lato przymierzał się do objęcia rządów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Zadebiutował w 1993 r. u Andrzeja Strejlaua w spotkaniu przeciwko Cyprowi, a z kadrą pożegnał się w 2008 r. - meczem przeciwko Austrii na mistrzostwach Europy, gdy selekcjonerem był Leo Beenhakker. To oznacza, że w tym czasie trenerzy zmienili się 11 razy, a defensywą kadry cały czas rządził Bąk.

Zaliczył też trzy imprezy, o których marzy każdy piłkarz. W 2002 i 2006 r. wystąpił na mistrzostwach świata, a w 2008 r. na mistrzostwach Europy.

Łącznie w kadrze zagrał 96 razy, więcej spotkań na koncie mają tylko Michał Żewłakow (102), Grzegorz Lato (100) i Kazimierz Deyna (97). Dla reprezentacji strzelił trzy bramki.

Jacek Bąk

(urodzony 24 marca 1973 r. w Lublinie)

Kariera:

1989-92 Motor Lublin (45 meczów - 2 gole)

1992-95 Lech Poznań (84 m. - 2 g.)

1995-2001 Olympique Lyon (114 m. - 4 g.)

2002-2005 - RC Lens (85 m - 2 g.)

2005-2007 Al. Rayyan (26 m - 0 g.)

2007-2010 Austria Wiedeń (80 m. 7 g.)

1993-2008 reprezentacja Polski (96 m. - 3 g.)

Sukcesy:

Awans na Euro 2008, mistrzostwo Polski (1993), mistrzostwo Francji, Puchar Kataru (2006), Puchar Austrii (2009)

Autor: Piotr Jawor