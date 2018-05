Wybór Orła wszech czasów. Dariusz Szpakowski i jego "10" najlepszych piłkarzy wszech czasów

Jeden z najpopularniejszych polskich komentatorów Dariusz Szpakowski z TVP przewrócił hierarchię polskiej piłki! Jego głosu nie mogło zabraknąć w plebiscycie serwisu eurosport.interia.pl i radia RMF FM. Podczas gdy większość fanów waha się między Kazimierzem Deyną i Włodzimierzem Lubańskim, red. Szpakowski wskazuje Zbigniewa Bońka jako najlepszego Polaka w historii. - Zibi był wielki nie tylko w reprezentacji Polski, ale podbił też świat z Juventusem - powiedział nam red. Szpakowski

Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Kazimierz Deyna 36% Robert Lewandowski 26% Włodzimierz Lubański 38%

głosów: 33545

Trwa finałowa część naszego plebiscytu, w której, w zamieszczonej obok ankiecie, możecie wybierać najlepszego polskiego piłkarza, z wyselekcjonowanej przez was trójki: Włodzimierz Lubański, Kazimierz Deyna i Robert Lewandowski.



Ocena Szpakowskiego jest o tyle miarodajna i wiarygodna, że on wszystkich najważniejszych polskich piłkarzy, począwszy od Orłów Górskiego, pamięta z boiska i zna osobiście. Co więcej, najsłynniejszy i rozpoznawalny za granicą polski mistrz mikrofonu pracował już na 10 mundialach, a ten w Rosji będzie dla niego 11!

Ci, którzy krytykują Szpakowskiego, powinni sobie uzmysłowić jak wielki jest to wyczyn: ponad 40 lat pracy w tak trudnym i stresującym zawodzie, gdzie non stop jesteś w świetle kamer, "na żywo" i każde twoje potknięcie odbija się szerokim echem. Trzeba przyznać, że ząb czasu komentatorskiej sztuki popularnego "Szpaka" nie nadszarpnął.



Dariusz Szpakowski sukces reprezentacji Antoniego Piechniczka, odniesiony na mundialu w Hiszpanii, obserwował na żywo, pracując w Polskim Radiu. Miał okazję wówczas podglądać pracę wybitnego komentatora Jana Ciszewskiego, którego zastąpił w TVP po jego śmierci. W Polskim Radiu Szpakowski miał najlepszego mistrza jakiego mógł sobie wymarzyć - ś.p. Bohdana Tomaszewskiego, z którym zresztą współkomentował MŚ 1978 r. w Argentynie.



Zdjęcie Dariusz Szpakowski / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Oto wielka "dziesiątka" red. Dariusza Szpakowskiego:



1. Zbigniew Boniek - za srebrny medal MŚ, Puch Europy i Superpuchar z Juventusem

2. Włodzimierz Lubański - fantastyczne mecze w Górniku Zabrze, awans do finału Pucharu Zdobywców Pucharu, złoto olimpijski,

3. Grzegorz Lato - król strzelców MŚ 1974 r. i wywalczone dwa srebrne medale MŚ i dwa medale z IO,

4. Kazimierz Deyna - za złoto olimpijskie i srebrny medal MŚ 1974 r.

5. Andrzej Szarmach - za dwa srebra MŚ, srebro i tytuł króla strzelców IO 1976 r.

6. Józef Młynarczyk - za srebro MŚ 1982, Puchar Europy, Super Europy i Puchar Interkontynentalny wywalczone z FC Porto,

7. Władysław Żmuda - za najwięcej występów w hist MŚ spośród wszystkich naszych mundialu, za udział w czterech mundialach,

8. Henryk Kasperczak - za srebro MŚ 1974 r.

9. Andrzej Juskowiak - może wielu tu zaskoczyłem, ale cenię Andrzeja za tytuł króla strzelców i srebrny medal IO w Barcelonie.

10. Stanisław Oślizło - legenda Górnika Zabrze, był obrońcą, a jako jedyny Polak zdobył bramkę dla polskiego klubu w finale europejskiego pucharu, w jego wypadku w finale Pucharu Zdobywców Pucharów przeciwko Manchesterowi City.

MiBi