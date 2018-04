Wybór Orła Wszech Czasów. Emmanuel Olisadebe - sylwetka

Pierwszy czarnoskóry reprezentant Polski błysnął w eliminacjach do azjatyckich mistrzostw świata w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku. Gole Emmanuela Olisadebe dały "Biało-Czerwonym" awans na mundial po 16 latach przerwy.

Zdjęcie Emmanuel Olisadebe /AFP

Kariera Emmanuela Olisadebe mogła się potoczyć zupełnie inaczej, a zamiast dla Polski mógł zdobywać gole dla... Japończyków. Opowiadał mi o tym nigeryjski trener i działacz Fanny Amun, kiedy byłem w Nigerii kilkanaście lat temu.



Japońska oferta

- W połowie lat 90. Emmanuel Olisadebe studiował na uczelni w Ilorin. Nie znalazł wtedy miejsca w uniwersyteckiej reprezentacji, która wyjeżdżała na Uniwersjadę w Fukuoce w 1995 roku, ale po moich interwencjach dostał szansę i w końcu do Japonii pojechał. Ze skrzydłowego zrobiłem go środkowym napastnikiem. Okazało się to świetnym posunięciem, bo Olisadebe okazał się najskuteczniejszym piłkarzem z trzema zdobytymi bramkami - opowiadał mi Amun.



Po dobrym w swoim wykonaniu turnieju Olisadebe miał propozycję i chciał zostać w Japonii. - Podczas zawodów w Fukuoce przyszła do mnie do hotelowego pokoju trójka piłkarzy z Olisadebe na czele. Powiedzieli mi, że pochodzą z biednych rodzin, nie mają pieniędzy i chcą zostać w Japonii, żeby tam kontynuować kariery. Udało mi się ich przekonać, żeby tego nie robili. Obiecałem, że po powrocie do Nigerii pomogę im - mówił mi trener, który w 1993 roku z juniorską reprezentacją Nigerii zdobył mistrzostwo świata siedemnastolatków.



Pomógł Jerzy Engel

Po przyjeździe z Japonii Olisadebe nie miał pieniędzy na podróż z Ilorin do Onitshy. Musiał je pożyczyć od trenera Fanny Amuna. Trafił tam do klubu Jasper United i pokazał się z na tyle dobrej strony, że pod koniec 1997 roku wylądował w Polsce. Ściągnął go do nas znany śląski menedżer Ryszard Szuster. Nigeryjczyk miał występować w Ruchu Chorzów, ale ostatecznie trafił do Polonii Warszawa, gdzie szybko zrobił karierę. Stało się tak w dużej mierze dzięki Jerzemu Engelowi, późniejszemu selekcjonerowi reprezentacji.



Najskuteczniejszy w eliminacjach

W 2000 roku Olisadebe wywalczył z "Czarnymi Koszulami" mistrzostwo Polski i Puchar Ligi. W lipcu 2000 miał już polskie obywatelstwo, a miesiąc później zadebiutował w "Biało-Czerwonych" barwach w towarzyskim meczu przeciwko Rumunii (1-1), w którym zdobył zresztą bramkę.



Potem został gwiazdą eliminacji MŚ 2002. To jego bramki w wygranych wyjazdowych meczach z Ukrainą 3-1 (dwa gole) i z Norwegią 3-2, także dwa trafienia, dały Polakom cenne punkty. Łącznie w tamtejszych eliminacjach zdobył dla reprezentacji Polski aż 8 goli, stając się jednym z najskuteczniejszych napastników na europejskich boiskach, a jego trafienia dały "Biało-Czerwonym" awans na mundial po 16 latach przerwy. Olisadebe był już wtedy zawodnikiem Panathinaikosu, gdzie przeszedł z Polonii za 1,7 mln dolarów.



Na MŚ w Korei wystąpił we wszystkich trzech grupowych spotkaniach: z Koreą Południową (0-2), Portugalią (0-4) i USA (3-1). W tym ostatnim spotkaniu zdobył jedną z bramek. Potem w reprezentacji zagrał już tylko kilka razy. Kontuzje sprawiły, że nie szło mu też specjalnie w klubach, w których występował. Były też wątpliwości co do jego prawdziwego wieku. Były osoby, które twierdziły, że jest znacznie starszy niż to faktycznie podawał. Olisadebe odżył jeszcze w chińskim Henan Jianye, gdzie występował przez dwa lata. Swoją piłkarską karierę zakończył w Grecji.



Emmanuel Olisadebe

(urodzony 22 grudnia 1978 r. w Warri, Nigeria)



Kariera:

1995-97 Jasper United (Nigeria)

1997-2000 Polonia Warszawa

2001-06 Panathinaikos Ateny (Grecja)

2006 Portsmouth FC (Anglia)

2006-07 Skoda Xanthi (Grecja)

2007-08 APO Peginas Kinyras (Cypr)

2008-10 Henan Jianye (Chiny)

2011 Vyzas Megaron (Grecja)

2012 AS Veria (Grecja)



Reprezentacja Polski: 25 meczów/11 bramek



Sukcesy:



awans na mistrzostwa świata w 2002 roku,



najlepszy snajper eliminacji MŚ 2002,



mistrzostwo Polski i Puchar Ligi z Polonią Warszawa (2000),



Puchar Polski z Polonią (2001),



mistrzostwo i Puchar Grecji z Panathinaikosem (2004).



Opr. Michał Zichlarz