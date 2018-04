Wybór Orła wszech czasów. Kołtoń: Boniek przed Deyną i Latą

Kazimierz Deyna i Włodzimierz Lubański idą łeb w łeb w plebiscycie eurosport.interia.pl i RMF FM na najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów. Za nimi są Robert Lewandowski i Zbigniew Boniek. Weź udział w zabawie i oddaj swój głos!

Zbigniew Boniek przed Kazimierzem Deyną i Grzegorzem Latą - takie trio z kolei na czele "dziesiątki" najlepszych polskich piłkarzy wszech czasów widzi red. Roman Kołtoń z Polsatu Sport, zastępca naczelnego polsatsport.pl.



- Zawsze w tego typu wyborach pojawia się pytanie, czy ocena jest obiektywna czy subiektywna. Oczywiście staram się być obiektywny, ale na koniec moja młodość, pasja do piłki, oparte są na przeżyciach z mistrzostw świata i one ważą na mojej ocenie. Dlatego moja "10" jest subiektywna - zaznacza Kołtoń.

- Klasę wszystkich piłkarzy mierzę mundialami. To jest wyraz wielkości piłkarza, jak gra na MŚ. Mundiale wykreowały największe nazwiska - Pelego i Maradonę - wskazuje.

- Z pełnym przekonaniem najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów był Zbigniew Boniek, który grał na trzech mundialach. W 1978 r., w Argentynie, jego forma eksplodowała. Cztery lata później, w Hiszpanii był kluczem do sukcesu. Bez niego nie bylibyśmy na trzecim miejscu na świecie - nie ma złudzeń Kołtoń.

Świetną grą odparł zarzut "nie chce mu się grać"

Przypomina, że po dwóch bezbramkowych remisach tamtego turnieju (z Włochami i Kamerunem) ciążyła na "Zibim" ogromna presja.

- Boniek był już wówczas w Juventusie i był posądzany o to, że dla Polski już nie chce mu się grać. Pokazał, że jest dokładnie odwrotnie. W meczu z Peru miał udział w czterech golach na pięć - jednego strzelił, przy dwóch asystował, a przy kolejnym miał asystę drugiego stopnia (podał do asystenta). W spotkaniu z Belgią zdobył wszystkie trzy bramki, później było 0-0 ze Związkiem Radzieckim, a Sowieci bali się nas zaatakować właśnie z uwagi na Bońka. Do końca świata będziemy się zastanawiać, dlaczego został wykluczony z udziału w półfinale z Włochami i co by było, gdyby mógł wystąpić - twierdzi Kołtoń.

Wskazuje na fakt, że w meczu z Francją o trzecie miejsce Andrzej Szarmach wyrównał po podaniu Bońka, a Janusz Kupcewicz zapewnił Orłom zwycięstwo strzałem z wolnego podyktowanym po faulu na "Zibim".

- MŚ w Meksyku nam nie wyszły, ale Boniek nie grał źle. Mieliśmy morderczą grupę, Boniek zaliczył trzy mundiale i chwała mu za to. Boniek był też wielki w wielkim Widzewie, który błyszczał w polskiej lidze i w Europie, gdzie eliminował takie potęgi jak Manchester United, Manchester City i Juventus - podkreśla ekspert Polsatu Sport.

- Boniek w "Juve" wygrał wszystko i w najważniejszych meczach strzelał, bądź wypracowywał decydujące gole. Mówi się "Platini", ale za jego mocą stała moc Bońka, on był wielki wielkością Bońka - akcentuje.

"Deyna to postać mityczna"

Roman Kołtoń zastanawiał się, czy na drugim miejscu ulokować Kazimierza Deynę czy Grzegorza Latę. Zdecydował się na tego pierwszego.

- Deyna to postać mityczna. Jego mit jest nie do podważenia. Umiejętności też są niepodważalne. Był generałem środka pola. Tylko on i Boniek byli jedynymi Polakami, którzy zajęli trzecie miejsca w plebiscycie France Footballu "Złota Piłka". Tylko dwóch Polaków docenionych przez elektorów w trójce najlepszych na świecie.

Przypomina, że "Kaka" poprowadził Legię do półfinału Pucharu Europy, był wielki na IO 1972 r., gdzie zdobył dziewięć bramek. - Jak na piłkarza środka pola był to imponujący wynik. Na mundialu w Niemczech strzelił trzy gole, świetnie rozgrywał i nie ma przypadku w tym, że na wyborze najlepszego piłkarza świata stał obok Cruyffa i Beckenbauera - zaznacza Kołtoń.

- Z Deyną nie wiążą się negatywne emocje, jakie czasem budzi Lato. Ale jak na spokojnie spojrzy się na to, co Lato zdziałał jako piłkarz, to wyjdzie nam gigant - oznajmia znany redaktor!

Wskazuje na fakty, że pan Grzegorz był na trzech turniejach MŚ, przywiózł z nich dwa medale, a w 1974 r. został królem strzelców.

- Lato był niezastąpiony u Gmocha w 1978 r. i harował jako pomocnik jak wół u Piechniczka w 1982 r. Był inteligenty w grze. Wiem, że nie sprawdził się jako prezes, ale to nie może przesłaniać wspaniałej roli, jaką odegrał jako piłkarz. W latach 70. XX wieku liczyło się tylko trzech napastników na świecie: Gerd Mueller, Mario Kempes i Grzegorz Lato - punktuje Kołtoń.

Wśród boiskowych zalet Laty wymienia też pracowitość i zespołowość, fakt, że pan Grzegorz nie starał się strzelać za wszelką cenę, ale z chęcią też asystował przy bramkach kolegów.



"Lewy" - heros współczesności

Na czwartym miejscu wśród piłkarzy wszech czasów umieścił Roberta Lewandowskiego.

- Heros współczesności, kariera fantastyczna, ale nie wiem czy dorówna Bońkowi, Młynarczykowi, czy Dudkowi, którzy zdobyli Puchar Europy, a dla Roberta pozostaje to w sferze marzeń. Na razie fakty są takie, że "Lewy" na Euro 2016 nie zaistniał, a na MŚ dopiero jedzie. Nie zmienia to faktu, że Robert jest jak terminator, maszyna do strzelania goli, zdobywania tytułów. Dlatego widzę go w klasyfikacji przed Lubańskim i Wilimowskim - opowiada Kołtoń. - Trójka nie jest jednak dla niego, tak samo, jak ma kłopoty, by przebić się do niej w wyborach na piłkarza roku prowadzonych przez FIFA czy "France Football".





Ekspert Polsatu Sport jest gotów zweryfikować swą klasyfikację i wstawić "Lewego" do pierwszej trójki, o ile Robert strzeli kilka bramek na MŚ czy ME.

Za plecami Lewandowskiego Kołtoń umieścił Włodzimierza Lubańskiego.



- Lubański jest trochę zapomniany i niedoceniany, a przecież "Lewy" dopiero niedawno go przeskoczył w liczbie zdobytych bramek dla Polski. Pamiętajmy, że dorobek Lubańskiego mógł być jeszcze bardziej okazały, gdyby nie kontuzja, która zabrała mu trzy i pół roku. Jakie mógłby mieć bilanse i czy zaistniałby Szarmach w 1974 r., gdy Lubański mógł grać - zastanawia się głośno Kołtoń.

Lubańskiego ceni też za fantastyczną technikę, osobowość i dojście do finału Pucharu Zdobywców Pucharów z Górnikiem Zabrze, w 1970 r., a także za dokonania w Lokeren, po kontuzji.

- Na szóstym miejscu i stawiam sobie pytanie czy nie za nisko, stawiam piłkarze sprzed ery telewizyjnej, czyli Ernesta Wilimowskiego. Jest trochę zapomniany, grał dla Polski i III Rzeszy, co niektórzy mu zarzucają. Na Śląsku wielu ludzi podpisywało volkslisty. Dla Niemców zdobył w ośmiu meczach 13 bramek i takiej średniej nie ma do dziś żaden ich piłkarz - podkreśla Kołtoń.

- Wilimowski był wielki w meczu Polska - Brazylia na MŚ w Strasburgu. Leonidas był gwiazdą pierwszej wielkości na tym turnieju, a jego Brazylia awansowała dalej. Kto wie, czy Wilimowski by go nie przyćmił, gdyby to Polska przeszła dalej na tym turnieju - zastanawia się red. Polsatu Sport i przypomina, że wielki Ernest, reprezentując Niemcy, silnej Szwajcarii strzelił cztery bramki.

- Wilimowski był magikiem futbolu. Tu przed wojną pokonaliśmy Węgrów 4-2 i on wtedy dał koncert. Pytanie - jaką karierę wojna mu zabrała - głośno myśli Kołtoń.





"Młynarz", który zamurował bramkę

Na siódmym miejscu Kołtoń ulokował bramkarza Józefa Młynarczyka.



- Zbigniew Boniek ma teorię, że bez wartościowego bramkarza klub ani reprezentacja nie mają szans na sukces. "Młynarz" jest ucieleśnieniem tej tezy, a błyszczał zarówno w Widzewie, reprezentacji i w FC Porto, gdzie wygrał Puchar Europy, Superpuchar i Puchar Interkontynentalny, którego nie udało się zdobyć nawet Bońkowi z Juventusem - zaznacza ekspert.

Młynarczyka chwali za charyzmę i konsekwencję w dążeniu do celu. - Wszyscy skazywali go na zapomnienie, bo raz czy drugi się zapomniał. Jest dla mnie najwybitniejszym bramkarzem w historii polskiego futbolu. Był dwa razy na MŚ, a z tych rozgrywanych w Hiszpanii przywiózł medal - przypomina Kołtoń.

Ósma pozycja, jego zdaniem, należy się Włodzimierzowi Smolarkowi za ambicję i pracowitość na skrzydle reprezentacji Polski.



- Włodek symbolizował jak wiele serce w piłce nożnej znaczy. Gdy ja byłem młodym chłopakiem, on strzelał bardzo ważne bramki dla reprezentacji Polski: w walce o wyjazd na MŚ dwa razy pokonał bramkarza NRD, a w Hiszpanii, na mundialu zaczął strzelanie w meczu z Peru, a na MŚ 1986 r. po jego golu pokonaliśmy Portugalię - wylicza Kołtoń. - Smolarek był legendą i poradził sobie na Zachodzie, zarówno w Eintrachcie Frankfurt, jak i w w Feyenoordzie Rotterdam.



Na dziewiątej lokacie w zestawieniu Kołtonia znalazł się Jan Tomaszewski.



- Można się śmiać z jego wypowiedzi, ale jako bramkarza bardzo go cenię. To przecież pierwszy bramkarz w historii mistrzostw świata, który obronił dwa rzuty karne - Szweda Staffana Tappera i Ulego Hoenessa. Do tego dochodzi chwała bohatera Wembley, a zapomina się też o jego wyczynach z ciężkiego meczu eliminacji do MŚ, przeciwko Portugalii. Tomaszewski był w nim herosem! To był wielki bramkarz, wielkich meczów Polaków - uważa.

Wielką "10" zamyka Władysław Żmuda, czyli uczestnik czterech turniejów finałowych MŚ, zdobywca dwóch medali na nich.

- Doceniłem dwóch bramkarzy, a obrońców mniej, pewnie dlatego, że ich gra jest mniej spektakularna. Tymczasem Żmuda był wielkim bohaterem reprezentacji Polski - zaznacza Roman Kołtoń.

Dziesięciu najlepszych polskich piłkarzy w historii zdaniem red. Romana Kołtonia:

1. Zbigniew Boniek

2. Kazimierz Deyna

3. Grzegorz Lato

4. Robert Lewandowski

5. Włodzimierz Lubański

6. Ernest Wilimowski

7. Józef Młynarczyk

8. Włodzimierz Smolarek

9. Jan Tomaszewski

10. Władysław Żmuda