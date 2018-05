Wybór Orła wszech czasów. Lubański prowadzi. Boniek depcze po piętach Lewandowskiemu

Włodzimierz Lubański prowadzi w plebiscycie eurosport.interia.pl i RMF FM na najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów. Na swojego faworyta możecie głosować do 15 maja. Wtedy poznamy czołową "trójkę", a spośród niej wyłoniony zostanie triumfator plebiscytu.

Wideo





Kto jest najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda druga Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto jest najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda druga Jakub Błaszczykowski 6% Zbigniew Boniek 12% Gerard Cieślik 2% Kazimierz Deyna 22% Jerzy Dudek 2% Grzegorz Lato 3% Robert Lewandowski 16% Włodzimierz Lubański 35% Henryk Reyman 0% Ernest Wilimowski 2%

głosów: 8566

Wybraliśmy dla czytelników eurosport.interia.pl i słuchaczy RMF FM 40 piłkarzy, którzy zapisali się w historii polskiego futbolu. Każdego dnia przedstawialiśmy Wam sylwetkę każdego z nich. W drugim etapie znalazło się 10 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Do finału awansuje tylko trzech. Spośród nich poznamy najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów.



Walka o finałową trójkę jest zacięta. Obecnie liderem jest Włodzimierz Lubański, na którego głos oddało 36 procent czytelników i słuchaczy. Na drugiej pozycji plasuje się Kazimierz Deyna (23 procent). Trzeci jest Robert Lewandowski (14 procent), ale po piętach depcze mu Zbigniew Boniek (10 procent).



Pozostali kandydaci tracą dystans. Sytuacja Jakuba Błaszczykowskiego, Gerarda Cieślika, Jerzego Dudka, Grzegorza Laty, Henryka Reymana czy Ernesta Wilimowskiego może się jednak zmienić. Do końca głosowania został tydzień. Wszystko w Waszych rękach.



Głosowanie na finałową "trójkę" trwa do 15 maja. 1 czerwca poznamy Orła wszech czasów.

Zdjęcie Wybieramy najlepszego polskiego piłkarza w historii / INTERIA.PL

Sylwetki najlepszej "dziesiątki":

Jakub Błaszczykowski

- pomocnik; w kadrze gra od 2006 r., był jej kapitanem, ma na koncie 97 meczów, zdobył 19 goli, jeden z liderów podczas Euro 2016; z Wisłą Kraków sięgnął po mistrzostwo Polski, a z Borussią Dortmund dwukrotnie po mistrzostwo Niemiec, dwukrotnie po Superpuchar Niemiec, a raz po Puchar Niemiec;

Wideo

Zbigniew Boniek

- pomocnik; w latach 1976-1988 z Białym Orłem na piersi rozegrał 80 meczów, zdobył 24 gole; brązowy medalista MŚ 1982 r., grał też na MŚ 1978 i 1986; z Juventusem wygrał PEMK i Superpuchar Europy; dwukrotny mistrz Polski z Widzewem, mistrz Włoch z "Juve", zdobywca Pucharu Włoch z Juventusem i Romą.

Wideo

Gerard Cieślik

- napastnik, w latach 1947-1958 zanotował 45 występów w reprezentacji, strzelił 27 goli. Trzykrotny mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski z Ruchem Chorzów, dwukrotny król strzelców ekstraklasy. W 1969 r. "Piłka Nożna" wybrała go na najlepszego piłkarza 50-lecia PZPN-u.



Wideo Polska - ZSRS 2-1. Gerard Cieślik! i jego 2 gole

Kazimierz Deyna

- legendarny pomocnik i napastnik. W latach 1968-1978 zagrał dla Orłów 97 razy i ustrzelił 41 bramek; mistrz olimpijski z Monachium, król strzelców turnieju IO 1972, wicemistrz olimpijski 1976 r.; zdobywca 3. miejsca na MŚ 1974 r., dwukrotny mistrz Polski i zdobywca krajowego Pucharu z Legią; z którą był też półfinalistą Pucharu Europy; dwukrotny mistrz North American Soccer League z San Diego Sockers.



Wideo

Jerzy Dudek

- bramkarz, w reprezentacji, w latach 1998-2013 rozegrał 60 spotkań. Zwycięzca Ligi Mistrzów z Liverpoolem, dwukrotny mistrz Holandii z Feyenoordem, mistrz Hiszpanii z Realem, z którym sięgnął także po Puchar Króle i Superpuchar Króla; dwukrotnie wybierano go najlepszym bramkarzem Eredivisie, a raz najlepszym zawodnikiem tej ligi.

Grzegorz Lato

- legendarny napastnik i pomocnik, w ekipie Orłów, w latach 1971-1984 rozegrał 100 meczów, zdobył 45 bramek. Dwukrotny medalista MŚ (1974, 1982) król strzelców mundialu 1974 r. Dwukrotny mistrz Polski ze Stalą Mielec i dwukrotny król strzelców ekstraklasy. Złoty medalista IO 1972 r., srebrny medalista IO 1976 r. Zwycięzca Pucharu Mistrzów CONCACAF z Atlante FC.

Wideo

Robert Lewandowski



- napastnik, od 2008 roku rozegrał 92 mecze w reprezentacji Polski, w których zdobył 51 bramek; z kadrą dotarł do ćwierćfinału Euro 2016, wystąpił na Euro 2012, awansował na MŚ 2018; najskuteczniejszy strzelec w historii reprezentacji; z Lechem Poznań zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski; z Borussią Dortmund - dwa razy mistrzostwo Niemiec, raz Puchar Niemiec i Superpuchar; z Bayernem - trzy razy mistrzostwo Niemiec, raz Puchar i Superpuchar Niemiec, król strzelców Ekstraklasy, dwa razy król strzelców Bundesligi, króle strzelców eliminacji Euro 2016 i MŚ 2018

Wideo

Włodzimierz Lubański

- napastnik, w latach 1963-80 rozegrał 75 meczów w reprezentacji Polski, w których zdobył 48 bramek; z kadrą zdobył złoty medal olimpijski 1972 i wystąpił na MŚ 1978; najmłodszy piłkarz i strzelec bramki w historii reprezentacji Polski (16 lat i 188 dni); z Górnikiem Zabrze siedem razy zdobył mistrzostwo Polski i sześć razy Puchar Polski; wystąpił w finale Pucharu Zdobywców Pucharów; król strzelców Ekstraklasy - cztery razy; król strzelców Pucharu Zdobywców Pucharów - dwa razy

Wideo

Henryk Reyman

- napastnik, w latach 1992-1931 rozegrał dziewięć meczów w reprezentacji, w których zdobył pięć bramek; olimpijczyk z 1924 roku; z Wisłą Kraków dwa razy zdobył mistrzostwo Polski, dwukrotny król strzelców Ekstraklasy; w lidze jako pierwszy w historii zdobył pięć bramek w meczu

Wideo Henryk Reyman - #LEGEND

Ernest Wilimowski

- napastnik, w latach 1934-39 rozegrał 22 mecze w reprezentacji Polski, w których zdobył 21 bramek; wystąpił w reprezentacją na MŚ 1938, w przegranym 5-6 meczu z Brazylią zdobył cztery bramki, co było rekordem MŚ aż do 1994 roku; z Ruchem Wielkie Hajduki cztery razy zdobył mistrzostwo Polski; trzy razy król strzelców Ekstraklasy; po wybuchu wojny grał w niemieckich klubach i reprezentacji

