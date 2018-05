Wybór Orła wszech czasów. Mały jubileusz Deyny, emocjonująca rywalizacja

Trwa finał plebiscytu eurosport.interia.pl i RMF FM na najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów. W głosowaniu wzięło udział już ponad 44 tysiące osób. W ścisłym trzyosobowym finale o zwycięstwo walczy śp. Kazimierz Deyna, który wczoraj miał mały jubileusz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazimierz Deyna - największy wirtuoz polskiej piłki. Wideo Eurosport Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Kazimierz Deyna 35% Robert Lewandowski 23% Włodzimierz Lubański 42%

głosów: 44972

Dokładnie 28 maja 1967 roku Deyna zaliczył swój pierwszy hat-trick w barwach Legii w wygranym 3-1 spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. O osiągnięciu jednej z legend stołecznego klubu nie omieszkał przypomnieć oficjalny profil "Wojskowych" na Twitterze.

Na finiszu naszego plebiscytu "Kaka" rywalizuje o zwycięstwo z wielką gwiazdą w historii polskiego futbolu i legendą Górnika Zabrze Włodzimierzem Lubańskim oraz aktualną gwiazdą, jednym z najlepszych napastników świata, Robertem Lewandowskim.

W tej chwili na prowadzeniu jest Lubański, przed Deyną i Lewandowskim, ale jeszcze wszystko może się zdarzyć. W ciągu ostatniej doby przybyło cztery tysiące głosów, co tylko pokazuje, że nasz plebiscyt cieszy się sporym zainteresowaniem.

Wybór jest bardzo trudny, ale to już ostatni moment, by wesprzeć swojego faworyta. Plebiscyt potrwa do 1 czerwca.

AG