Wybór Orła wszech czasów. Mateusz Borek: Boniek przed Latą i Deyną

Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato i Kazimierz Deyna - oto czołówka najlepszych polskich piłkarzy wszech czasów, zdaniem czołowego komentatora piłkarskiego i promotora bokserskiego Mateusza Borka, który wziął udział w plebiscycie serwisu eurosport.interia.pl i radia RMF FM na wybór Orła wszech czasów.

- Dlaczego najwyżej oceniam Bońka? Bo to on osiągnął najwięcej nie tylko w reprezentacji, ale w europejskiej piłce. W barwach Juventusu rozegrał wspaniałe mecze, wypracował rzut karny, po którym Juve wygrało Puchar Europy, w spotkaniu o Superpuchar Europy strzelił dwie bramki. Takiego wkładu w tak wielkie sukcesy zespołu nie miał żaden inny Polak - podkreśla red. Mateusz Borek.

Drugie miejsce popularny komentator telewizyjny zarezerwował dla ... Grzegorza Laty! Niektórych pewnie zdziwi tak wysoka pozycja tego piłkarze, ale przecież Lato to jedyny Polak, który ma w dorobku dwa medale olimpijskie (1972 i 1976) i dwa z mistrzostw świata (1974 i 1982). Na dodatek Lato podbił mundial w RFN-ie, gdzie został królem strzelców.



Trzecie miejsce, zdaniem Borka, należy się Kazimierzowi Deynie. Legenda Orłów Górskiego i Legii Warszawa czarowała swą grą, poprowadziła Legię do półfinału Pucharu Europy w 1970 r., a z Orłami Górskiego zdobył złoto olimpijskie w Monachium, do czego walnie przyczyniło się jego dziewięć goli.



W II etapie plebiscytu na wybór Orła wszech czasów wybieramy czołową "trójkę" z wyselekcjonowanej przez was "10". 15 maja wyłonimy najlepszą "trójkę", a później, do 1 czerwca wybierać będziemy zwycięzcę. Zapraszamy do udziału w zabawie, poprzez głosowanie w zamieszczonej obok ankiecie.



Na razie Włodzimierz Lubański prowadzi zdecydowanie i ma 35 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Kazimierz Deyna (22 proc.), a trzecie Robert Lewandowski (16 proc.), którego naciska Zbigniew Boniek, na razie z 12 proc. głosów.

Oto pełna "10" Mateusza Borka:



1. Zbigniew Boniek

2. Grzegorz Lato

3. Kazimierz Deyna

4. Robert Lewandowski

5. Włodzimierz Lubański

6. Józef Młynarczyk

7. Włodzimierz Smolarek

8. Jan Tomaszewski

9. Władysław Żmuda

10. Ernest Wilimowski



Autor: Michał Białoński