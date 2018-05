Wybór Orła wszech czasów. Red. Janusz Basałaj i jego "10" najlepszych

Zbigniew Boniek przed Grzegorzem Latą, Kazimierzem Deyną, Włodzimierzem Lubańskim i Józefem Młynarczykiem - to czołówka polskich piłkarzy zdaniem doświadczonego redaktora Janusza Basałaja. Basałaj dziś jest dyrektorem komunikacji i mediów PZPN, ale przez lata pracował w najważniejszych redakcjach, tworzył zespół Canal+ Sport, wychował pokolenia komentatorów, na czele z Tomaszem Smokowskim i Andrzejem Twarowskim.

Dlaczego Janusz Basałaj Bońka ceni wyżej niż Latę, Deynę i Lubańskiego?

- Bo jest moim przełożonym i boję się, żeby mi nie obciął apanaży - żartuje redaktor, po czym już poważnie dodaje: - Brałem pod uwagę sukcesy nie tylko odniesione z reprezentacją, ale też klubowe, a te Boniek ma większe niż Grzegorz Lato czy Kazimierz Deyna.

- Do dokonań Laty mam również wielki szacunek, za dwa medale MŚ i igrzysk olimpijskich. Dla mnie liczy się jednak nie tylko boisko, ale to "coś", co trudno wychwycić - osobowość. Za to szczególnie cenię Bońka - nie kryje.



Dla Deyny przewidział trzecią pozycję nie tylko za bramki strzelane dla Orłów, ale też za dojście z Legią Warszawa do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów.

- Włodek Lubański grał z Górnikiem w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, a to jednak trochę mniej prestiżowe rozgrywki od PEMK, dlatego dla Włodka przewidziałem tylko czwarte miejsce. Pewnie byłoby znacznie wyższe, gdyby nie kontuzja, która pokrzyżowała mu karierę - zastanawia się red. Janusz Basałaj.



Na wysokim, piątym miejscu ekspert umieścił bramkarza i to nie Jana Tomaszewskiego, tylko Józefa Młynarczyka - jednego z bohaterów MŚ 1982 r.



- Zdecydowały dokonania klubowe, a Młynarczyk z FC Porto wygrał wszystko - Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny - przypomina Janusz Basałaj.



Jeszcze do 4 maja możecie głosować na najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów. Z waszych głosów wybierzemy najlepszą "10", a później - czołową "trójkę". 1 czerwca poznamy tego najlepszego. Na razie Włodzimierz Lubański z Kazimierzem Deyną idą łeb w łeb - mają po 21 proc. głosów, a trzeci jest Robert Lewandowski (17 proc.), przed Bońkiem (13 proc.), Ernestem Wilimowskim i Jakubem Błaszczykowskim (obaj po 3 proc.). W ankiecie zagłosowało już prawie 110 tys. kibiców! Stadion PGE Narodowy zapełnilibyście dwukrotnie!





Najlepsza "10" w historii zdaniem Janusza Basałaja:

1. Zbigniew Boniek

2. Grzegorz Lato

3. Kazimierz Deyna

4. Włodzimierz Lubański

5. Józef Młynarczyk

6. Robert Lewandowski

7. Jan Tomaszewski

8. Ernest Wilimowski

9. Władysław Żmuda

10. Ernest Pohl

głosów: 110580

Zdjęcie Zbigniew Boniek i Grzegorz Lato. / AFP