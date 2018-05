Wybór Orła wszech czasów. Wołowski: Deyna przed Bońkiem i Lubańskim

- Kazimierz Deyna przed Zbigniewem Bońkiem i Włodzimierzem Lubańskim a Robert Lewandowski dopiero na czwartym miejscu - oto czołówka najlepszych polskich piłkarzy wszech czasów zdaniem eksperta "Gazety Wyborczej" i byłego felietonisty Interii Dariusza Wołowskiego, który wziął udział w plebiscycie serwisu Eurosport.interia.pl i radia RMF FM.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazimierz Deyna - największy wirtuoz polskiej piłki. Wideo Eurosport Orzeł wszech czasów Wybór Orła wszech czasów. Oto finałowa trójka! Głosuj!

- To cholernie trudny wybór. Gdybym chciał być mniej obiektywny, Gadocha byłby wyżej, bo zawsze miałem ogromną słabość do jego dryblingów - podkreśla Wołowski, który Roberta Gadochę ulokował na 9. pozycji.

Reklama

- Mam też słabość do Gorgonia, który w ogóle się w mojej dziesiątce nie zmieścił, choć obrońcą był doskonałym. Mimo wszystko Żmuda osiągnął więcej i na boisku emanował klasą. Gorgoń był jednak graczem romantycznym, tak go zapamiętałem z dzieciństwa - dodaje.

- W sumie najlepszy Deyna, bo nikt inny nie miał takiej wizji gry. Drugi Boniek, bo nikt nie miał takiego charakteru. Trzeci Lubański, bo nikt nie miał takiego talentu. Dopiero czwarty Lewandowski, bo nikt nie zrobił takiej kariery za granicą. Może to niesprawiedliwe wobec Lewandowskiego, bo ci wszyscy wielcy piłkarze w zestawieniu mieli w reprezentacji innych wielkich piłkarzy, a on chwilami dźwiga kadrę Nawałki w pojedynkę. Jeśli dodźwiga w Rosji daleko, to podium ma pewne w następnym zestawieniu - obiecuje Dariusz Wołowski.

Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był najlepszym polskim piłkarzem wszech czasów? Runda trzecia Kazimierz Deyna 32% Robert Lewandowski 32% Włodzimierz Lubański 36%

głosów: 7064

"10" najlepszych polskich piłkarzy wg. Dariusza Wołowskiego:

1. Kazimierz Deyna,

2. Zbigniew Boniek,

3. Włodzimierz Lubański,

4. Robert Lewandowski,

5. Grzegorz Lato,

6. Jan Tomaszewski,

7. Andrzej Szarmach,

8. Władysław Żmuda,

9 Robert Gadocha,

10 Henryk Kasperczak