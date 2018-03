Wybór polskiego piłkarza wszech czasów. Jakub Błaszczykowski - sylwetka

Gdy nieśmiały chłopak z Truskolasów zjawił się na treningu Wisły Kraków, wszyscy myśleli, że to tylko efekt znajomości jego wujka. Szybko okazało się jednak, że przy Reymonta mają talent, który trafia się raz na wiele lat. Jakub Błaszczykowski to jeden z naszych nominowanych w konkursie na najlepszego polskiego piłkarza w historii.

Początki jego kariery to przestroga dla wielu polskich klubów, by pochopnie nie przekreślać utalentowanych chłopaków. Młodego Kubę sprawdzał m.in. w GKS Bełchatów, Lech Poznań, czy Górnik Zabrze, ale wszędzie słyszał ten sam wyrok - za słaby!

Być może na dobre zakopałby się w niższych ligach, gdyby nie pomoc jego wujka - Jerzego Brzęczka. Wykręcił on numer Grzegorz Mielcarskiego, kolegi z reprezentacji olimpijskiej, a wówczas dyrektora sportowego Wisły i tak w lutym 2005 roku Błaszczykowski zjawił się na testach przy Reymonta.

Pełnoprawny mistrz

Trenerem Wisły był wówczas Werner Liczka. Czeski szkoleniowiec poznał się na umiejętnościach 19-letniego chłopaka i od razu zaproponowano mu pięcioletni kontrakt, dzięki czemu jeden z największych talentów ostatnich lat został dla polskiej piłki ocalony.

Miesiąc później Błaszczykowski debiutował w Wiśle i to jak! Choć tylko w Pucharze Polski, to jednak wyszedł w podstawowym składzie i już w 3. minucie strzelił gola Polonii Warszawa. A jak już wskoczył do pierwszego składu, to miejsca nie oddał i podczas gdy jeszcze w lutym był graczem czwartoligowego KS Częstochowa, to w czerwcu już pełnoprawnie podnosił trofeum za zdobycie mistrzostwa Polski.

Przy Reymonta spędził kolejne dwa lata aż w końcu stało się to, co musiało się stać - po Błaszczykowskiego zgłosił się wielki europejski klub, czyli Borussia Dortmund, która zapłaciła Wiśle ok.3,2 mln euro, co do dziś jest jednym z transferowych rekordów klubu.

Kuba blisko nieba

W Dortmundzie Błszczykowski momentalnie wkupił się w łaski trenera i kibiców. Szybko przestali łamać sobie język na jego nazwisku, a zaczęli nazywać Kubą. Do tego w 2008 r. to właśnie głosami fanów Błaszczykowski został wybrany najlepszym piłkarzem klubu!

Przez osiem lat w Dortmundzie zdobył dwa mistrzostwa, puchar i dwa Superpuchary Niemiec. Był też bliski piłkarskiego nieba, gdy w 2013 r. Borussia z polskim triem w składzie (Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i właśnie Błaszczykowski) w finale Ligi Mistrzów zmierzyła się Bayernem Monachium. Klub z Dortmundu przegrał jednak 1-2, po golu straconym w samej końcówce.

W sezonie 2015/2016 Błaszczykowski występował w Fiorentinie, skąd trafił do VfL Wolfsburg, który reprezentuje do dziś.

Filar, lider, kapitan

Błaszczykowski to także Wybitny Reprezentant Polski i kto wie, czy nie przyszły rekordzista pod względem liczby występów w kadrze. Uzbierał ich już 97, a prowadzący w tej klasyfikacji Michał Żewłakow ma 102.

Tym bardziej, że Błaszczykowski od lat stanowi o sile reprezentacji. Zadebiutował w 2006 r. u Pawła Janasa i pewnie pojechałby na mistrzostwa świata, gdy nie kolejna kontuzja. Zresztą dziś niespełna 33-letni zawodnik mógłby mieć jeszcze bogatszą karierę, gdyby nie urazy. Z tego powodu nie pojechał też na mistrzostwa Europy w 2008 r., leczy się również teraz, na kilka miesięcy przed mundialem w Rosji.

Podczas Euro 2012 był kapitanem reprezentacji i jednym z niewielu wyróżniających się Polaków - asystował przy golu przeciwko Grecji i strzelił piękną bramkę Rosjanom.

Podczas Euro 2016 opaskę kapitana miał już Robert Lewandowski, ale Błaszczykowski dalej był jednym z liderów kadry. Strzelił bramkę Ukraińcom oraz Szwajcarom, ale też - jako jedyny - w ćwierćfinale z Portugalią nie wykorzystał rzutu karnego w konkursie, który decydował o awansie do półfinału. Mimo to w wielu plebiscytach został uznany przez kibiców najlepszych polskim zawodnikiem turnieju.

Piotr Jawor

Jakub Błaszczykowski

(urodzony 14 grudnia 1985 r. w Częstochowie)

Kariera:

2002-04 KS Częstochowa

2004-07 Wisła Kraków (51 meczów - 3 gole)

2007-15 Borussia Dortmund (197 m. - 27 g.)

2015-16 AC Fiorentina (15 m. - 2 g.)

2016-dziś VfL Wolfsburg (35 m. - 1 g.)

Sukcesy:

Występ na Euro 2012, ćwierćfinał Euro 2016, mistrzostw Polski (2005), mistrzostwo Niemiec (2011, 2012), Puchar Niemiec (2012), Superpuchar Niemiec (2009, 2014).