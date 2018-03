Anderlecht - Antwerp 2-1. Teodorczyk znowu strzelił, Anderlecht wygrał w "9"

Trwa znakomita seria Łukasza Teodorczyka. Polak strzelił gola w trzecim kolejnym spotkaniu, a jego Anderlecht pokonał Royal Antwerp 2-1 (1-1) w niedzielnym meczu 30. kolejki belgijskiej Jupiler League. "Fiołkom" w odniesieniu zwycięstwa nie przeszkodził fakt, że dwóch jego piłkarzy obejrzało czerwone kartki.

Po styczniowym zamieszaniu transferowym Łukasz Teodorczyk w ostatnich tygodniach wrócił do wysokiej formy. Dwa tygodnie temu ustrzelił hat-tricka w wygranym 5-3 spotkaniu z Mouscron, z kolei w minioną sobotę dwa gole Polaka pozwoliły wygrać Anderlechtowi 3-2 w wyjazdowym meczu przeciwko Zulte-Wagerem.

Piłkarze "Fiołków" byli zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania przeciwko Antwerpii, lecz już w 3. minucie bardzo sobie sytuację skomplikowali. Stało się tak za sprawą czerwonej kartki otrzymanej przez Leandera Dendonckera, który tym samym zapewnił gościom grę w przewadze przez praktycznie całe spotkanie.

Od czego jest jednak Łukasz Teodorczyk. Polak w 22. minucie wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego Francuza Adriena Trebela i strzałem głową z bliskiej odległości pokonał bramkarza rywali Sinona Bolata. Dla Polaka było to 10. trafienie w bieżącym sezonie ligowym.

Chociaż goście przed przerwą wyrównali za sprawą trafienia Stallone'a Limbombe'a, to Anderlecht pomimo gry w osłabieniu zdołał zapewnić sobie trzy punkty. Komplet punktów zapewnił im Kongijczyk Silvere Ganvoula, który w 72. minucie zastąpił Teodorczyka. Pięć minut później to właśnie on skutecznie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na znakomicie spisującym się w Anderlechcie Japończyku Ryocie Morioce, który jeszcze w ubiegłym sezonie grał w barwach Śląska Wrocław.

Anderlecht ostatecznie dowiózł skromne zwycięstwo 2-1 do końcowego gwizdka sędziego. "Fiołki" w ostatnich 10 minutach broniły trzech punktów grając w dziewiątkę, gdyż w 80. minucie po brutalnym wślizgu z boiska został usunięty Trebel.

RSC Anderlecht - Royal Antwerp 2-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Łukasz Teodorczyk (22.), 1-1 Stallone Limbombe (43.), 2-1 Silvere Ganvoula (karny - 77.)

Wojciech Malinowski

