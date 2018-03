„As”: Bayern chce, aby przy transferze Lewandowskiego znowu brał udział... Cezary Kucharski

Mimo niejednego dementi, Bayern byłby skłonny zakończyć negocjacje z Realem na temat Roberta Lewandowskiego – informuje w najnowszym wydaniu madrycki dziennik „As”. Ale pod dość nieoczekiwanymi warunkami.

Gra między kapitanem reprezentacji Polski a obydwoma klubami nie przestaje wzbudzać wielkich emocji hiszpańskiej prasy. Tym razem Lewandowski jest na okładce "Asa" nie w stroju piłkarskim, ale w szykownym garniturze. Tytuł? "Lewandowski nie odpuszcza", który ma sugerować, że Polak będzie dalej wywierał presję na bawarski klub. Co więcej, negocjacje miały już wejść w decydującą fazę, a monachijczycy szukają tylko pretekstu, aby wyjaśnić kibicom odejście naszego zawodnika. W ich oczach Lewandowski to "ten zły", który nie dostosowuje się do wartości wyznawanych przez klub. Decyzja ma zostać ogłoszona po zakończeniu sezonu.



Dlatego Bayern intensywnie rozgląda się z napastnikami, którzy mieliby zastąpić najlepszego strzelca. Na celowniku są Edinson Cavani, który jednak jest bardzo ceniony w PSG, a także Alvaro Morata oraz Timo Werner.



Z informacji dziennikarzy wynika, że James Rodriguez, który niedawno zmienił barwy klubowe i przeniósł się z Madrytu do Monachium - a wkrótce ma zostać uruchomiona opcja jego wykupu - nie byłby łączony z potencjalnym transferem "Lewego".



Uwagę zwraca jednak coś innego. "As" przekonuje, że działacze Bayernu nie kwapią się do negocjacji z udziałem Piniego Zahaviego, z którym Lewandowski podpisał niedawno umowę, ale chcieliby raczej, aby do stołu siadł... Cezary Kucharski, dotychczasowy menedżer polskiego zawodnika. Dlaczego? Bo pamiętają, jaką rolę odegrał w 2013 roku, gdy "Lewy" przechodził z Dortmundu do Monachium.

Czy to tylko kolejne podgrzewanie atmosfery przez hiszpańskie media, czy może coś jest na rzeczy?



