Bojkot MŚ w Rosji? Szef BBN: Będziemy tę sprawę konsultować z sojusznikami

Polska rozważa przystąpienie do bojkotu MŚ w Rosji, jeśli taką decyzję podejmie Wielka Brytania w związku z kryzysem na linii Londyn - Moskwa, po próbie otrucia byłego podwójnego szpiega Siergieja Skrapala. - Bojkot MŚ? Będziemy tę sprawę konsultować z sojusznikami - powiedział Marcinowi Zaborskiemu w popołudniowej audycji RMF FM Paweł Soloch - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zdjęcie Puchar Świata /AFP

To pierwsze stanowisko w sprawie ewentualnego bojkotu przedstawiciela polskich władz. Decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy Paweł Soloch w sierpniu 2015 roku został szefem BBN-u.

Od kilku dni angielskie media, na czele z prestiżowym "The Times", informowały o spotkaniach dyplomatów Wielkiej Brytanii z sojuszniczymi krajami: Polską, Australią i Japonią, na których rozważano bojkot MŚ.

Rząd Wielkiej Brytanii podjął już decyzję o częściowym bojkocie rosyjskiego mundialu, polegającym na odmowie uczestnictwa w piłkarskiej imprezie czterolecia oficjalnych delegatów rządu czy rodziny królewskiej.

W najbliższych tygodniach rozstrzygnie się, czy do bojkotu przystąpią reprezentacje sojuszniczych krajów.

Szef PZPN-u Zbigniew Boniek podkreślał w rozmowie z serwisem eurosport.interia.pl: - W żadne spekulacje w tej sprawie się nie bawię. Decyzje takie jak bojkot MŚ należą do władz państwa, a nie szefów federacji. Jeśli taka decyzja zapadnie, my na mundial nie pojedziemy. Na razie przygotowujemy się, by jak najlepiej zaprezentować nasz kraj.



