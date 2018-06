„Corriere dello Sport”: Juventus zainteresowany Lewandowskim

Włoski dziennik sportowy „Corriere dello Sport” poinformował w niedzielę, że Juventus rozważy sprowadzenie Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, jeśli dojdzie do sprzedaży napastnika mistrzów Włoch Gonzala Higuaina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arłamów. Lewandowski komentuje rozmowy o transferze do nowego klubu. Wideo INTERIA.TV

Włoska gazeta zrobiła w niedzielę czołówkę z wiadomości o transferze Lewandowskiego, ale do tego typu informacji z udziałem napastnika reprezentacji Polski można przywyknąć, od kiedy jego agentem został słynny Pini Zahavi, specjalizujący się w wielkich transakcjach.

Reklama

Lewandowski jest od wielu tygodni łączony z wieloma klubami. W pierwszej kolejności był to Real Madryt, następnie pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Chelsea. Juventus też się już wcześniej przewijał, ale jeśli chodzi o włoską drużynę to na potencjalny transfer "Lewego" należy spojrzeć inaczej.

Problem Lewandowskiego polega na tym, że - jak wynika z zapewnień szefów bawarskiego klubu - Bayern Monachium ani myśli pozbywać się Polaka. Na korzyść Juventusu przemawiają jednak bardzo zażyłe, koleżeńskie wręcz stosunki pomiędzy prezesami Karlem-Heinzem Rummeniggem i Andreą Agnellim. Ten ostatni lubił w mediach przytaczać Bayern jako wzór do prowadzenia piłkarskiego klubu.

Agnelli przejął też stery od Rummeniggego w Europejskim Stowarzyszeniu Klubów (ECA), ale największym dowodem na dobre stosunki na linii Monachium - Turyn jest wymienianie się piłkarzami takimi jak: Douglas Costa, Kingsley Coman oraz Medhi Benatia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Szczęsny bohaterem fety Juventusu. Wideo Eurosport

Jeśli więc ktoś miałby mieć przychylniejsze względy w dyrektorskich gabinetach Bayernu podczas ewentualnych negocjacji, to teoretycznie byłby nim Agnelli.

"Corriere dello Sport" zastrzega, że Juventus zapyta o Lewandowskiego, jeśli dojdzie do sprzedaży Gonzala Higuaina, a to nie jest wcale wykluczone, bo w obliczu pojawiających się plotek Juventus milczy w sprawie Argentyńczyka. Klub ograniczył się tylko do stwierdzenia: "Zobaczymy, co się wydarzy po mistrzostwach świata".

W pierwszej kolejności turyńczycy mieli wytypować Maura Icardiego jako następcę Higuaina, ale - jak przekonuje włoski dziennik - teraz klub, którego barwy reprezentuje już inny polski kadrowicz Wojciech Szczęsny, zwrócił się w kierunku Roberta Lewandowskiego.

kip