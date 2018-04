Ekstraklasa. Nowym trenerem Legii Warszawa może zostać Nawałka?

Czy Adam Nawałka może zostać po mundialu trenerem Legii Warszawa? Taką sensacyjną informację podał Marcin Feddek, dziennikarz Polsatu Sport. Polski selekcjoner miałby zastąpić Romeo Jozaka, którego notowania coraz bardziej spadają.

- Z dobrego źródła usłyszałem ostatnio rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła. Podobno po zakończeniu mistrzostw świata 2018 trenerem Legii może zostać Adam Nawałka - mówił Feddek na antenie Polsatu Sport przy okazji półfinałowego meczu Pucharu Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Przypomnijmy, to jedyny dziennikarz, któremu Nawałka pozwolił oglądać zamknięte treningi kadry, m.in. w czasie przygotowań do ostatniej wielkiej imprezy, w której Polacy brali udział, czyli mistrzostw Europy we Francji..

Na razie faktem jest, że Legia przeżywa poważny kryzys, a Jozak nie spełnia oczekiwań prezesa Dariusza Mioduskiego. Gdy był przedstawiany jesienią ubiegłego roku, szef Legii widział w nim trenera na lata, mimo że Chorwat pracował dotychczas jedynie z młodzieżą, nigdy jako szkoleniowiec pierwszej drużyny. Po kilku miesiącach jego metody okazują się jednak mało skuteczne, a kryzys w warszawskiej drużynie się pogłębia. Dlatego coraz głośniej mówi się o możliwej wymianie na ławce trenerskiej w zespole aktualnych mistrzów Polski.

Czy ruch z Nawałką jest jednak możliwy, biorąc pod uwagę, że nawet jeśli selekcjoner kończyłby pracę z reprezentacją (ma kontrakt do końca tegorocznych mistrzostw świata w Rosji), to niewykluczone, iż chciałby spróbować swoich sił w innej lidze niż polska?



- Słyszałem, że marzeniem selekcjonera jest praca we Włoszech - twierdzi ekspert Polsatu Sport Dariusz Dziekanowski, odpowiadając na sugestię o możliwej przyszłości Nawałki. - Myślę, że prezes Mioduski jest świadomy, jakiego trenera potrzeba jego klubowi w danej chwili. Jeżeli Legia nie zdobędzie tytułu mistrza Polski, to będzie potrzebny taki, który posprząta bałagan w szatni, a nie taki, który będzie cokolwiek budować - powiedział Dziekanowski.

Zdjęcie Obecny kontrakt Adama Nawałki kończy się po mundialu w Rosji. Co potem? / AFP