Giovane Elber: Ronaldo nie jest głupi. Chce Lewandowskiego w Realu

Giovane Elber, legenda Bayernu Monachium, nie jest zaskoczony, że Real Madryt interesuje się Robertem Lewandowskim. - On jest najlepszym napastnikiem na świecie - powiedział Brazylijczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Hamburger SV 6-0. Hat-trick Roberta Lewandowskiego. Wideo © 2018 Associated Press

O transferze Lewandowskiego do Realu mówi się od dawna. Plotki na ten temat jeszcze przybrały na sile, kiedy kapitan reprezentacji Polski zmienił agenta. Po 10 latach współpracy "Lewy" rozstał się z Cezarym Kucharskim. Obecnie o interesy gwiazdora Bayernu dba Pini Zahavi, który jest specjalistów od trudnych transferów. To on stoi za przejściem Neymara z Barcelony do Paris Saint Germain.



Elber, który stracił rekord najbardziej skutecznego obcokrajowca w historii Bayernu na rzecz Lewandowskiego, uważa, że zainteresowanie tak wielkiego klubu jak Real jest naturalną konsekwencją strzeleckich wyczynów polskiego snajpera. Były reprezentant Brazylii odniósł się do słów asa "Królewskich" Cristiana Ronalda, który stwierdził, że popiera transfer "Lewego" na Santiago Bernabeu. "To pokazuje, że Cristiano nie jest głupi" - podkreślił Elber na łamach "AZ". "Każdy klub chciałby mieć takiego piłkarza w swoim zespole. Real zrobi wszystko, żeby 'wyciągnąć' Lewandowskiego z Bayernu" - dodał.



Czy transfer dojdzie do skutku? Real musiałby wyłożyć ogromne pieniądze i przekonać Polaka do przeprowadzki. "Lewandowski z rodziną czują się bardzo dobrze w Monachium. W Bayernie ma wszystko. Mam nadzieję i oczekuję tego, że zostanie z nami przez długi czas" - zaznaczył Elber.



"Lewy" strzelił już dla Bayernu 142 gole, a w tym sezonie Bundesligi pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Polak ma już na koncie 23 trafienia i o 10 wyprzedza Pierre'a-Emericka Aubameyanga, który przeszedł z Borussii Dortmund do Arsenalu. Następny w kolejności jest Nils Petersen z SC Freiburg (12 goli). "Lewandowski ma niesamowite umiejętności i pokazuje to w każdym meczu. Ktoś mógłby powiedzieć, że w Bayernie łatwo o gole, bo konkurenci w Bundeslidze nie są zbyt dobrzy. Trzeba jednak te bramki zdobywać, a na dodatek Lewandowski trafia regularnie także w Lidze Mistrzów" - mówił Elber.



"On jest kompletny. Strzela gole prawą i lewą nogą, jak nikt inny. Nie jest specjalistą od gry w powietrzu, a i tak zdobywa dużo bramek głową. Trudno wskazać, czy ma jakąś słabość i czy musi jeszcze coś poprawić" - zakończył Brazylijczyk.

Reklama

RK



Wyniki, terminarz i tabela Bundesligi