Hannover 96 - Bayern Monachium 0-3 w 31. kolejce Bundesligi

Pewny zdobycia mistrzostwa Niemiec Bayern Monachium oszczędzał największych asów w starciu z Hannoverem 96, a i tak wygrał 3-0 w ramach 31. kolejki Bundesligi. Na środową bitwę półfinału Ligi Mistrzów z Realem oszczędzani byli m.in. Robert Lewandowski, Mats Hummels, Thomas Muellar i Franck Ribery, którzy spotkanie z Hannoverem zaczęli na ławce rezerwowych. "Lewy" wszedł na ostatnie 23 minuty i od razu wpisał się na listę strzelców.

Zdjęcie Robert Lewandowski po strzeleniu gola Hannoverowi 96. /PAP/EPA

Trzeba się nazywać Lewandowski, by od razu, ledwie trzy minuty po wejściu na murawę, wpisać się na listę strzelców! Piękna główka w lewy róg, z 10 m, była dla Roberta jedną z pierwszych kontaktów z piłką! To 28. trafienie w Bundeslidze kapitana reprezentacji Polski!



Hannover ma sześć punktów przewagi nad miejscem oznaczającym walkę w barażach o utrzymanie w ekstraklasie Niemiec. Bezpośredni spadek podopiecznym Andrego Breitenreitera nie grozi, mają 14 pkt przewagi nad przedostatnim Freiburgiem.



Gospodarze mieli lekką przewagę i mogli wyjść na prowadzenie w 27. min, jednak ładny strzał oddany z powietrza zewnętrzną częścią buta, z 10 m, przez Timo Hubnera wspaniale obronił Sven Ulreich, który rzucił się w krótki róg.



Na Bawarczyków sytuacja ta zadziałała jak pobudka, przejęli kontrolę nad meczem i zaczęli oblegać połowę miejscowych. W 43. min z woleja, z 15 m huknął Thiago Alcantara, ale Philipp Tischauner wykazał się świetnym refleksem, odbijając piłkę.



W ostatnim akcencie przed przerwą Arjen Robben wycofał na 15. metr do Niklasa Suele, ten jednak posłał "bombę" o pół metra nad poprzeczką.

W posiadaniu piłki mistrzowie Niemiec zmiażdżyli Hannover 96 w I połowie: 76 proc. do 26 proc. Za wyjątkiem początku spotkania, gospodarze gonili w jej poszukiwaniu.



W miejsce "Lewego" z przodu operował Sandro Wagner. Dwukrotnie strzelał głową niecelnie. Poza tym, obrońcy przy nim ziewali z nudów.

W 57. min wprowadzony z ławki Thomas Mueller (w 46. min zastąpił Robbena) tylko dostawił nogę w pole karnym do podania z lewej flanki Juana Bernata i piłka wylądowała w siatce.



Dziesięć minut później na murawę wbiegł Lewandowski, zmieniając Wagnera. I obrona Hannoveru przestała się nudzić. W 71. min w pole karne gospodarzy wpadł Sebastian Rudy, zagrał na piąty metr do "Lewego", gdy w ostatniej chwili defensorzy przecięli to podanie.

Co ma wisieć... Za moment, po podaniu z rzutu rożnego Rudego Lewandowski wyskoczył najwyżej i z 10 m zagłówkował w lewy róg! Bramkarz był bez szans!



W 83. min Rudy podał do "Lewego", a ten pięknie przerzucił na lewo do Thiago Alcantary. Hiszpan za mocno jednak wypuścił sobie piłkę, przez co zmarnował stuprocentową okazję. Robert chwycił go jak przyjaciela za głowę, w geście pocieszenia sympatycznego kolegi.

Zdjęcie Jerome Boateng (L) zatrzymuje Niclasa Fuellkruga z Hannoveru. /PAP/EPA





Bayern szanował piłkę, a gdy Hannover próbował się szamotać w ataku, celem zdobycia honorowego trafienia, większość zagrożenia niwelował Jerome Boateng. Reprezentant Niemiec była jak skała - wygrał wszystkie pojedynki w meczu.



W 89. min uderzeniem z pierwszej piłki, po podaniu Muellera, na 0-3 podwyższył Rudy. Sebastian na ósmym metrze stał sam jak palec, bo cała defensywa okrążyła Lewandowskiego.



Sędzia był litościwy dla gospodarzy - doliczył tylko sześć sekund do II połowy i zakończył ich męki.



31. kolejka Bundesligi:

Hannover 96 - Bayern Monachium 0-3 (0-0)

Bramki:



0-1 Mueller (57. z podania Bernata), 0-2 Lewandowski (73. głową z podania Rudego), 0-3 Rudy (89. z podania Muellera).