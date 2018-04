Heynckes: Lewandowski zagra z Realem. Nie odsunę go

Niemieccy dziennikarze słabo ocenili Roberta Lewandowskiego w pierwszym meczu z Realem Madryt. W sobotę Polak nie wystąpił w spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt (4-1). Szkoleniowiec odrzucił jednak spekulacje, by "Lewy" miał nie zagrać w rewanżu z "Królewskimi".

Heynckes zapewnił, że Lewandowski wystąpi we wtorkowym rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów w Madrycie. Takiej gwarancji szkoleniowiec udzielił Polakowi po krytyce, jaka spadła na niego w ubiegłym tygodniu.

Bayern przegrał w środę przed własną publicznością z broniącymi trofeum "Królewskimi" 1-2, a Lewandowski był krytykowany przez dziennikarzy i kibiców za słaby występ. Co więcej, w sobotnim meczu z Eintrachtem Frankfurt (4-1) Polak siedział na ławce rezerwowych, a zastępujący go Sandro Wagner zdobył jedną z bramek - ósmą w dziesięciu ostatnich meczach. Heynckes nie szczędził mu pochwał.

Wykluczył jednak, że rozważa wystawienie Wagnera w wyjściowym składzie w Madrycie kosztem kapitana reprezentacji Polski.

- Dla mnie Robert Lewandowski jest piłkarzem klasy światowej. Chyba sami nie wierzycie, że we wtorek odsunę go od składu. W tym sezonie zdobył 39 goli, o takim wyniku większość napastników może tylko pomarzyć - powiedział na konferencji prasowej Heynckes, który poprowadzi Bayern do końca sezonu.

Szkoleniowiec zaznaczył później: - "Lewy" zagra w Madrycie, to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji.

W składzie Bayernu zabraknie za to kontuzjowanego Jerome'a Boatenga, a także być może Arjena Robbena. Holender ma jednak jeszcze szansę zaleczyć uraz pachwiny do wtorku. - Sam musi najpierw dać znać, że jest w porządku - zapowiedział Heynckes.