Hubert Małowiejski: Dokładnie przeanalizowaliśmy grę Senegalu

- Senegal to mocny zespół, dokładnie go przeanalizowaliśmy. Widzieliśmy ich wszystkie mecze z ostatnich trzech lat. Możemy o nich mówić tylko z szacunkiem - powiedział na konferencji prasowej szef banku informacji reprezentacji Polski, Hubert Małowiejski. Biało-Czerwoni trenują w Soczi i szykują się do pierwszego meczu w MŚ, 19 czerwca w Moskwie właśnie z Senegalem.

Dziennikarze konferencję prasową rozpoczęli od tradycyjnego już pytania o stan zdrowia Kamila Glika. Czy nasz defensor będzie mógł zagrać już w pierwszym meczu mundialu?

- Wiele w tej kwestii się nie zmieniło, decyzja nie zapadła. Kamil ciężko pracuje, w większości indywidualnie. Być może zacznie już zajęcia z grupą, ale na razie przełomu nie ma - przyznał Hubert Małowiejski.



Zbliżający się mecz z Senegalem - we wtorek 19 czerwca w Moskwie - wywołał lawinę pytań o rywala z Afryki i jego ocenę w sztabie Biało-Czerwonych. Czy nasza kadra jest już przygotowana na Senegal?

- Nie odpowiem wprost, bo na takie rzeczy się nie wypowiadam. Senegal jest dla nas zespołem dokładnie przeanalizowanym, widzieliśmy ich wszystkie mecze z ostatnich trzech lat. Nie postrzegamy ich oddzielnie, formacjami, ale jako całość. Robimy to po to, by dostosować naszą strategię do rywala. Możemy o nich mówić tylko z szacunkiem, to mocny zespół, który często gra na zero z tyłu. Choć ostatnio nie grał z mocnymi rywalami. Mają w składzie dziewięciu napastników, dużo jakości. Niech świadczą o tym kluby zawodników, grają w mocnych ekipach w Europie. Są też świetnie przygotowani taktycznie, grają w najlepszych ligach świata. Słabe punkty? Znamy, ale nie będziemy mówić o szczegółach - uciął spekulacje szef naszego banku informacji.



Biało-Czerwoni ciężko pracują w Soczi, także nad stałymi fragmentami, które we współczesnej piłce przynoszą sporo bramek i groźnych sytuacji pod polem karnym rywali.

- Nie liczyłem tego, ale stałe fragmenty gry są częścią zajęć i pracujemy nad nimi od przyjazdu do Soczi na każdym treningu. Zwracamy na to uwagę i zdajemy sobie sprawę, jak wyglądają u naszych przeciwników. Tak było dwa lata temu i teraz będzie tak samo - zapewnił członek sztabu polskiej kadry.



Dobrą wiadomością jest powrót po krótkim urazie Rafała Kurzawy.

- Wszystko wskazuje na to, że Rafał wyjdzie normalnie na trening, jest już gotowy - zapewnił Hubert Małowiejski.



