Jorge Valdano nie wierzy w transfer Lewandowskiego do Realu

Mistrz świata z 1986 roku - Argentyńczyk Jorge Valdano nie widzi miejsca w Realu Madryt dla snajpera reprezentacji Polski i Bayernu Monachium - Roberta Lewandowskiego i wcale nie chodzi o słaby występ naszej gwiazdy na mistrzostwach świata w Rosji.

Spekulacje na temat ewentualnego transferu polskiego napastnika z Bayernu do Realu trwają już od miesięcy, ale w ostatnim czasie komentatorzy są coraz bardziej sceptyczni co do tego, że "Lewy" zostanie gwiazdą "Królewskich".

Szans na transfer z pewnością nie zwiększył słaby występ "Lewego" i naszej reprezentacji w mistrzostwach świata, ale były gracz reprezentacji Argentyny i Realu Madryt - Jorge Valdano twierdzi, że polski napastnik nie trafi na Bernabeu z innego powodu.

- Bez wątpienia jest jednym z najlepszych środkowych napastników na świecie, ale trudno mi sobie wyobrazić, że trafi do Realu - powiedział Valdano.

- Cristiano Ronaldo gra teraz na pozycji środkowego napastnika, żeby nie musiał tyle biegać. Dlatego Real potrzebuje teraz piłkarza, który będzie wypracowywał szanse Portugalczykowi - dowodził były znakomity Argentyńczyk.

- Lewandowski jest środkowym napastnikiem. On i Ronaldo nie pasują do siebie - ocenił Valdano.

Były 22-krotny reprezentant Argentyny doradza za to władzom "Królewskich", aby sprowadzili Harry'ego Kane'a z Tottenhamu.



- Jest pięć lat młodszy od Lewandowskiego, ale pomimo tego potrafiłby poradzić sobie z brutalną presją, jaka jest w Realu - dowodził Valdano.

