Kamil Glik będzie miał nowego partnera w środku obrony?

David Luiz specyfikę Ligue 1 już zna. Brazylijczyk przez trzy lata grał w PSG i znów może wrócić do ligi francuskiej, tym razem do AS Monaco. Środkowy obrońca od wielu tygodni jest pokłócony z Antonio Conte, menedżerem Chelsea. Luiz w nowym sezonie miałby tworzyć parę stoperów z Kamilem Glikiem

Monaco po zdobyciu mistrzostwa Francji w 2017 r. starało się nie dopuścić do rozpadu wielkiej drużyny. Księstwo opuszczali kolejni piłkarze, ale w ich miejsce nie przychodzili wcale słabsi zawodnicy. Monaco w tym sezonie walczy jedynie o wicemistrzostwo Francji, a uważnym okiem sprawę może śledzić David Luiz. Transfer Brazylijczyka na Stade Louis II byłby dla trenera Leonardo Jardima sporym wzmocnieniem.

Według serwisu Goal.com, 31-letni Luiz jest bliski przeniesienia się do AS Monaco. Piłkarz od dłuższego czasu nie może znaleźć wspólnego języka z menedżerem Chelsea Antonio Conte. Jeśli Włoch pozostanie szkoleniowcem The Blues, to obrońca będzie musiał opuścić zachodni Londyn. Na tym skorzystać chce właśnie Monaco.

Kamil Glik jest pewniakiem do gry w środku defensywy AS Monaco. W bieżącym sezonie najczęściej partnerowali mu Andrea Raggi i Jemerson. Luiz w Chelsea zanotował tylko dziesięć spotkań w Premier League. Conte woli stawiać na Andreasa Christensena, Antonio Rudigera czy Gary'ego Cahilla, a nawet - w razie potrzeby na środku obrony - na Cesara Azpiliquetę, który jest prawym obrońcą.

David Luiz reprezentował barwy PSG w latach 2014-2017. Jeszcze latem 2017 r. wrócił do Chelsea, w której przy pierwszym podejściu grał w latach 2010-2014. Na Parc des Princes zdobył dwa mistrzostwa Francji. Kontrakt Luiza w Chelsea wygasa dopiero w czerwcu 2019 r. Portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.

