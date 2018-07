Kamil Glik może trafić do Galatasaray

Mimo że Kamil Glik nie mógł być centralną postacią reprezentacji Polski podczas mundialu w Rosji, status solidnego środkowego obrońcy dalej ma jak w banku. Jeśli wierzyć tureckim i francuskim mediom – o stoperze AS Monaco marzą działacze Galatasaray Stambuł.

Francuski portal poinformował, że Kamil Glik znalazł się na celowniku tureckiego potentata. Reprezentant Polski trafił do AS Monaco dwa lata temu po bardzo udanych mistrzostwach Europy we Francji . Torino dostało za niego jedenaście milionów euro. Teraz mówi się, że szefowie Galatasaray musieliby dorzucić kolejne cztery miliony, tak przynajmniej uważają tureckie media. Wartość rynkowa "Gliksona" może sięgać nawet osiemnastu milionów.

Kamil Glik może przejawiać chęci opuszczenia Monako po nieudanych negocjacjach nowego kontraktu.

Z powodu zerwania więzozrostu obojczykowo-barkowego Glik zagrał w mistrzostwach świata w Rosji tylko kilkanaście minut w drugim meczu fazy grupowej z Kolumbią (0-3), oraz cały mecz z Japonią (1-0). Mimo że Glik w starciu z Azjatami grał dosyć asekuracyjnie, to i tak było widać, że wciąż prezentuje dobrą formę.

Obecnie głównymi środkowymi obrońcami Galatasaray są Maicon i Serdar Aziz.

