Kamil Glik na dłużej z firmą Blachotrapez

Największy twardziel reprezentacji Polski Kamil Glik przez kolejne cztery lata będzie twarzą firmy Blachotrapez – lidera na polskim rynku pokryć dachowych oraz oficjalnego partnera reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Zdjęcie Kamil Glik /Fot. Mateusz Małek/Blachotrapez /

Nowa umowa obowiązuje do końca mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Kamil Glik będzie jako ambasador wspierał Blachotrapez w działaniach promocyjnych i akcjach marketingowych, a jego wizerunek pojawi się w reklamach i w spotach telewizyjnych promujących polskiego producenta.



- Jeśli dobrze czujesz się w zgranej drużynie, to chcesz zostać w niej jak najdłużej. Tak mogę określić relacje z Blachotrapezem oraz nasze wspólne działania podjęte na przestrzeni ostatniego czasu współpracy. Bardzo cenię sobie zaufanie jakim mnie ponownie obdarzono, a to więcej mówi o relacjach niż wzniosłe słowa - komentuje Kamil Glik, jeden z kluczowych zawodników "Biało-Czerwonych", a na co dzień obrońca AS Monaco.



- Sięgamy po najwyższe cele i tak samo jak Kamil, staramy się wciąż udoskonalać. To kształtuje naszą firmę, umacnia jej charakter dotąd zdobytym doświadczeniem oraz otwiera na działanie w szerokim międzynarodowym zakresie. Wspólnie hołdujemy tym samym zasadom: wytrwałości w codziennym działaniu, zaangażowaniu i sile walki w oparciu o priorytety. Dlatego kontynuacja współpracy wychodzi od nas zupełnie naturalnie i przy obopólnej chęci robienia zauważalnych rzeczy w nowej odsłonie - mówi Rafał Michalski, prezes firmy Blachotrapez.



Blachotrapez to jeden z największych producentów pokryć dachowych w Polsce. Firma współpracuje nie tylko z Kamilem Glikiem, jest także oficjalnym partnerem reprezentacji Polski.



W marcu, wraz z najbliższymi meczami towarzyskimi polskiej kadry z Nigerią i Koreą Południową, wystartuje nowa kampania wizerunkowa marki. Obejmie ona działania w telewizji, radiu i internecie. W trakcie meczów powstaną także przystadionowe strefy kibica Blachotrapez, w których gośćmi będą znani piłkarze, byli reprezentanci Polski oraz osoby związane z polskim sportem i kadrą narodową.



Kamil Glik w drużynie narodowej rozegrał ponad 50 spotkań. W kadrze prowadzonej przez Adama Nawałkę jest jednym z najważniejszych ogniw, co potwierdził podczas mistrzostw Europy we Francji, gdzie Orły dotarły do ćwierćfinału. Po występie na Euro 2016 podpisał kontrakt z francuskim AS Monaco. 30-letni obrońca w dużym stopniu przyczynił się także do wywalczenia przez reprezentację Polski awansu na mundial w Rosji. "Biało-Czerwoni" zagrają w mistrzostwach świata po 12 latach przerwy.