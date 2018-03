Kamil Glik wróci do Torino? "To nieprawdziwa informacja"

Włoskie media poinformowały, że jest możliwy powrót byłego kapitana słynnej „Granaty” Kamila Glika do Torino FC, gdzie z wielkim powodzeniem występował przez pięć lat. Zapytany przez nas o tą sensacyjną informację zawodnik zaprzecza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Nigeria 0-1. Kamil Glik skomentował mecz. Wideo TV Interia

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Korea Południowa!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Reprezentant Polski był zawodnikiem 7-krotnego mistrza Italii w latach 2011-16. Z popularną "Granatą" awansował do Seria A, został kapitanem zespołu i jednym z najlepszych obcokrajowców w historii klubu. W lipcu 2016 roku, za 11 milionów euro, przeszedł do AS Monaco.



Teraz włoskie media informują, że Glik ponownie może wrócić do klubu z Piemontu, gdzie tak dobrze się czuł i gdzie był idolem kibiców.



I choć zawodnik, jak sam podkreśla, niezwykle mocno związany jest turyńskim klubem, gdzie przecież wypłynął na szerokie wody, to o takim powrocie teraz nie ma co mówić. W lipcu zeszłego roku przedłużył swój kontrakt z Monako do 2021 roku, z którym w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Francji i zagrał w półfinale Champions League.



- Nie wiem kto wypuścił taką informację. Mam przecież ważny kontrakt z Monako. Torino nie byłoby stać na zapłacenie za mnie 25 milionów euro i płacenie wysokiej gaży. Ja dalej mam kontakt z ludźmi z Turynu. Zresztą niewiele zmieniło się tam od czasu, kiedy odszedłem. Klubowi ostatnio nie idzie najlepiej, więc podejrzewam, że dla odwrócenia uwagi rzucony został przez kogoś taki, a nie inny temat kibicom - mówi pytany przez nas o całą sytuację Glik.



Torino, po 28 kolejkach Serie A, jest na 10. miejscu, z 36 punktami na koncie. Z kolei Monako Glika jest na drugim miejscu w tabeli Ligue 1 za Paris Saint-Germain. W sobotę oba zespoły spotkają się w finale Pucharu Ligi.



zich