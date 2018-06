Kamil Grosicki na celowniku Genoa CFC

Kamil Grosicki po roku gry "wygrzebie się" z drugiej ligi angielskiej? Zainteresowanie pomocnikiem Hull City i reprezentacji Polski zgłasza włoski klub, Genoa CFC.

8 czerwca Grosicki skończy 30 lat. Póki co w Arłamowie przygotowuje się z reprezentacją Polski na rosyjski mundial, ale nie ukrywa, że po cichu liczy na zmianę klubu.

Zainteresowanie Polakiem wykazują Włosi z Genui. "Tuttomercato" podaje, że obie strony nawiązały już kontakt. Genoa CFC to 12. zespół minionego sezonu Serie A.

Włochy to kierunek, jakiego nie obierał jeszcze w swojej karierze "Grosik", który grał już w Szwajcarii, Turcji, Francji i Anglii. W Genui Grosicki mógłby dołączyć do trzech Polaków, reprezentujących rywala zza miedzy, Sampdorię: Bartosza Bereszyńskiego, Karola Linettego i Dawida Kownackiego.

W styczniu 2017 roku Grosicki trafił ze Stade Rennes do grającego wówczas w Premier Legue, Hull City. Dobrze wprowadził się do nowego zespołu, niestety sezon zakończył się spadkiem do Championship.

Polak już rok temu liczył na zmianę barw klubowych, ale ostatecznie zmuszony był grać na zapleczu angielskiej ekstraklasy. Jego kontrakt z Hull wygasa 30 czerwca 2020 roku.

