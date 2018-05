Kamil Wilczek pokaże zęby w finale Pucharu Danii?

Walczący o wyjazd na mistrzostwa świata Kamil Wilczek w czwartek zagra o pierwsze trofeum w karierze. Czy zbierający znakomite recenzje napastnik Broendby przekona Adama Nawałkę golem w finale Pucharu Danii z Silkeborgiem?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski - lider, który rodził się w bólach Eurosport

Na początku tygodnia "Przegląd Sportowy" podał szeroką, 35-osobową kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Na prognozowanej liście nie ma Kamila Wilczka. Swój skład Nawałka ogłosi w piątek, dlatego przed byłym napastnikiem Piasta Gliwice ostatnia szansa na wyjazd do Rosji.

Reklama

Spośród wszystkich polskich napastników grających za granicą Wilczek jest aktualnie najskuteczniejszy. W kwietniu strzelił 10 goli w ośmiu meczach i został wybrany na najlepszego piłkarza duńskiej Superligi. W analogicznym czasie Robert Lewandowski strzelił pięć goli, choć oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, w jakich grają ligach.

- Jego największą wadą jest to, że nie jest Duńczykiem. Gdyby nim był, na pewno grałby w naszej kadrze - przekonuje w "Przeglądzie Sportowym" dyrektor sportowy Broendby Troels Bech. - Nie należy do sprinterów, ale to on najwięcej biega. Jest bardzo aktywny, nawet gdy nie biega najszybciej, to i tak stwarza zagrożenie - dodaje.

W czwartek trzykrotny reprezentant Polski staje przed szansą wywalczenia pierwszego trofeum w karierze. W Kopenhadze bardzo na niego liczą. Kamil Wilczek trafiał w każdym z sześciu ostatnich meczów, a w półfinale Pucharu Danii z Midtjylland strzelił dwa gole.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybka kontra", odcinek trzeci, po meczu z Koreą Płd. Wideo INTERIA.TV