LM. Bayern - Real. Lewandowski: Piłkarze z Madrytu są faworytami

Aż trudno uwierzyć, ale we wtorek 24 kwietnia minęło już pięć lat od momentu, gdy polski napastnik strzelił cztery gole madryckiemu zespołowi. Wtedy Robert Lewandowski grał w Borussii Dortmund i tyle razy pokonał bramkarza Realu w półfinale Ligi Mistrzów. W środę, już w barwach Bayernu, kapitan kadry znów zmierzy się z "Królewskimi" w tej samej fazie rozgrywek.

Real to drużyna, która wygrała dwie ostatnie edycje najbardziej prestiżowych zmagań w Europie. Teraz jest na dobrej drodze do kolejnego sukcesu i następnego przejścia do historii. W środę na Allianz Arena w Monachium szykuje się znakomite widowisko.

- To piłkarze z Madrytu są faworytami tego dwumeczu, ale to nie znaczy, że oni nas pokonają. Kiedy jest się zespołem, który wygrał dwa razy z rzędu Ligę Mistrzów, to jest to oczywiste, że przed każdym spotkaniem jesteś faworytem. My staramy się nad tym nie skupiać - powiedział Lewandowski.

- Jesteśmy w dobrej formie. Większość naszych ostatnich wyników była pozytywna i możemy spokojnie myśleć o meczach z Realem. Musimy być w pełni skoncentrowani, skupieni i nie możemy popełniać błędów. Mam nadzieję, że uda nam się ich zmuszać do pomyłek i wtedy wykorzystać szanse do strzelania goli - dodawał 29-letni napastnik.

Lewandowski ponownie jest mocno łączony z Realem. Tak samo było także prawie pięć lat temu. Sam zawodnik niedawno zapewnił, że nie myśli o dołączeniu do "Królewskich". Ewentualny transfer mógłby jednak nastąpić podczas najbliższego okienka transferowego.

Początek spotkania Bayern-Real w środę o godzinie 20.45. Zwycięzca tego dwumeczu w finale zagra z lepszym z pary Liverpool - Roma.