LM. Bayern - Sevilla 0-0. Lewandowski: Mieliśmy spotkanie pod kontrolą

Z opuchniętym i oklejonym okiem, mocno poobijany, ale bez narzekania na ostrą grę rywali. - Wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie i Sevilla będzie robiła wszystko, żeby spróbować coś tu osiągnąć - mówił Robert Lewandowski po remisie 0-0 i awansie Bayernu do półfinału Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Robert Lewandowski podczas meczu z Sevillą /AFP

Pierwszy mecz w Sevilli zakończył się wygraną Bayernu 2-1.

- Spotkanie mieliśmy cały czas pod kontrolą. Gdybyśmy strzelili pierwszą bramkę, pewnie poszlibyśmy za ciosem i tych bramek byłoby więcej - mówił po bezbramkowym rewanżu Lewandowski na antenie Canal Plus.

- Musieliśmy uważać, bo kilku z nas (w tym Lewandowski - red.) było zagrożonych pauzą w następnym meczu. Na szczęście teraz te żółte kartki już się anulują - zaznaczył snajper Bayernu.

"Lewy" nie narzekał na ostrą, czasem brutalną grę rywali. - Taka jest Liga Mistrzów, trzeba walczyć i być na to przygotowanym - powiedział.

Bayern awansował do półfinału, obok Realu Madryt, Liverpoolu i AS Roma. Na co liczy w kolejnej fazie Lewandowski?



- Trzeba poczekać na losowanie, przeciwko komu będziemy grali. To już jest półfinał, jeden mecz może o wszystkim decydować, nie ma miejsca na żadne pomyłki. Musimy być od początku przygotowani i zagrać jeszcze lepszy dwumecz niż ten z Sevillą. Nie był on perfekcyjny, ale w Lidze Mistrzów czasami ważne jest tylko, żeby awansować albo wygrać mecz - podkreślił.

Jak skomentował dramatyczną rywalizację w innych parach ćwierćfinałowych?



- To jest piękno futbolu. Tyle osób kocha tę dyscyplinę, bo jest nieprzewidywalna, trzeba być na każdą okoliczność przygotowanym - powiedział.



Tym razem Polak zakończył mecz bez gola. - Dobrze mi się grało. Sytuacji klarownych nie było za wiele, w tygodniu miałem małe problemy, więc cieszę się, że wystąpiłem dzisiaj. Czasem są takie mecze, że trzeba powalczyć, zagrać dla drużyny - mówił "Lewy", który w ostatnich meczach dostawał sporo czasu na odpoczynek, nie rozgrywając pełnych spotkań.



- Jeśli chodzi o odpoczynek, najważniejsze już zrobiliśmy, wiele meczów już nie zostało. Jeszcze mamy Puchar Niemiec, Ligę Mistrzów, będziemy patrzeć na terminarz i podejmować decyzje - powiedział.



