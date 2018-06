Makak Grześ z łódzkiego ZOO wytypował zwycięstwo Polski z Senegalem

Mieszkający w łódzkim ZOO makak Grześ wybierając banana przy biało-czerwonej fladze, wskazał na zwycięstwo polskich piłkarzy w ich pierwszym meczu mistrzostw świata z Senegalem. Jego opiekunowie liczą, że małpa powtórzy karierę słynnej ośmiornicy Paul.

"W tym roku, jako wyrocznię do typowania zwycięzców meczów polskiej reprezentacji wybraliśmy Grzegorza, naszego makaka lapundera. To najmądrzejsza małpa w naszym ogrodzie, co potwierdziły badania naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i dlatego liczymy, że jego wskazania będą trafne" - wyjaśnił wiceprezes łódzkiego ogrodu zoologicznego Tomasz Jóźwik.



Makak w poniedziałek wytypował zwycięzcę meczu Polska - Senegal, wybierając z tacy z motywem boiska kawałek banana znajdujący się przy biało-czerwonej fladze. Zupełnie zignorował zaś drugi przysmak znajdujący się bliżej barw narodowych drużyny z Afryki.



"Grzegorz statecznie, bez zbędnego pośpiechu, ze skupieniem na twarzy wytypował zwycięstwo polskiej reprezentacji" - podkreślił Jóźwik.



Opiekunowie małpy liczą, że powtórzy ona karierę słynnej ośmiornicy Paul. Głowonóg z ZOO w Oberhausen stał się słynny w 2010 roku, kiedy podczas mistrzostw świata w RPA wytypował bezbłędnie zwycięzców wszystkich siedmiu spotkań reprezentacji Niemiec oraz triumfatora finałowego meczu pomiędzy Hiszpanią i Holandią.



Biało-czerwoni swoje pierwsze spotkanie w MŚ z Senegalem w Moskwie rozpoczną we wtorek o godz. 17 polskiego czasu. Oprócz Senegalu, rywalami Polaków na turnieju w Rosji będą Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).