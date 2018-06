MŚ 2018. Adam Nawałka: Bednarek zagrał poprawnie

W meczu Polska - Chile wszystkie oczy zwrócone były w stronę Jana Bednarka, który na mundialu ma zastąpić kontuzjowanego Kamila Glika. - Jego występ oceniam pozytywnie - podkreśla Adam Nawałka.

Nawałka przyznał, że Bednarka z początku zjadła lekka trema. - Widać było trochę nerwów w pierwszej połowie, natomiast w drugiej, gdy grał w trójce obrońców, prezentował się z dobrej strony. To była jego nowa pozycja... Rozegrał poprawne spotkanie, ten występ oceniam pozytywnie. Jest jednak jeszcze wiele elementów, które musi poprawić, podobnie jak cała drużyna - analizował na gorąco Nawałka.

Szkoleniowiec przyznał, że jego zawodnicy lepiej spisali się w pierwszej części.

- Ta połowa dostarczyła nam wiele materiałów. Zarówno pozytywnych, jak i fragmentów, które musimy poprawić. Druga część była znacznie słabsza - nie miał wątpliwości Nawałka i dodał:

- To był wartościowy sprawdzian, Widać było brak sił, ale to mnie nie dziwiło po ciężkim obozie w Arłamowie. Kilku zawodników zgłaszało nawet chęć zmiany... Najważniejsze, by optymalne przygotowanie było na pierwszy mecz mistrzostw z Senegalem. Jestem przekonany, że tak będzie - zaznacza Nawałka.



Szkoleniowiec został zapytany również o stan zdrowia Kamila Glika. Zawodnik przekazał Nawałce, że czuje się już lepiej.

- Wszyscy trzymamy kciuki, ale o wszystkim zdecyduje lekarz. Mam pełne zaufanie do naszego doktora - podkreśla Nawałka.



