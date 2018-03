MŚ Rosja 2018. 100 dni do rozpoczęcia turnieju

Sto dni pozostaje do rozpoczęcia mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się w Rosji. Zdaniem piłkarskiego eksperta Polskiego Radia - Andrzeja Janisza, na razie brak niepokojących sygnałów z polskiego obozu, ale 100 dni to jednak jeszcze bardzo dużo czasu.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /AFP

- W ciągu 100 dni bardzo wiele może się zdarzyć. Można wyleczyć najcięższą kontuzję, można tę kontuzję złapać, można formę odzyskać po rehabilitacji, można ja również stracić. Adam Nawałka z pewnością nie będzie eksperymentował... Polska reprezentacja to jednak nie jest zespół, który ma wielu zawodników na najwyższym poziomie i nie każdego można zastąpić jeden do jednego. . I nie chodzi tu tylko o Roberta Lewandowskiego. Zastanawianie się w jakiej formie w tej chwili są wybrańcy Nawałki moim zdaniem większego sensu nie ma. Istotne jest natomiast czy kontuzjowanym piłkarzom uda się nie tylko wyleczyć urazy, ale też wrócić do najwyższej formy - powiedział.



Andrzej Janisz dodał też, że nie martwi go, że niektórzy nasi reprezentanci nie grają w najsilniejszych klubach świata.



- Nie ma znaczenia kto gdzie gra, tylko kto jak gra. Mnie bardziej niepokoi to, że nie gra Jakub Błaszczykowski niż to, że nie każde spotkanie rozgrywa Kamil Grosicki czy Grzegorz Krychowiak. Trener Nawałka przygląda się też piłkarzom z polskiej ligi. W kręgu zainteresowania są m.in. Rafał Kurzawa i Damian Kędzior, ale także Michał Koj. Nawałka ogląda bardzo wielu piłkarzy... ale sądzę, że już kadra ma marcowe mecze towarzyskie to będzie kadra, w której może się pojawić ktoś o kim kibice raczej nie myśleli - stwierdził.



Piłkarskie mistrzostwa świata Rosja 2018 rozpoczną się 14 czerwca. Polacy będą rywalizować w grupie H: 19 czerwca zagrają z Senegalem, 24 czerwca z Kolumbią i 28 czerwca z Japonią.



Jeszcze w tym miesiącu reprezentacja Polski rozegra dwa mecze towarzyskie: 23 marca z Nigerią we Wrocławiu i cztery dni później w Chorzowie z Koreą Południową.