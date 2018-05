MŚ Rosja 2018. Adam Nawałka: Z bólem serca muszę podjąć taką decyzję

- Kilku zawodników zaprezentowało się w Juracie z bardzo dobrej strony. Wspomnę tylko Łukasza Teodorczyka - zagrał 45 minut i strzelił trzy gole - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka na konferencji prasowej poprzedzającej zgrupowanie kadry w Arłamowie. Orły będą tam szlifować formę na mundial w Rosji, który rozpocznie się za 17 dni.

Podopieczni Nawałki bezpośrednie przygotowania do mundialu rozpoczęli od zgrupowania regeneracyjnego w Juracie, które trwało od 21 maja. W Arłamowie Orły będą szlifować formę do 7 czerwca. Ostateczny 23-osobowy na mundial w Rosji skład selekcjoner poda 4 czerwca. Następnie "Biało-Czerwonych" czekają dwa mecze kontrolne - 8 czerwca Polacy zmierzą się w Poznaniu z Chile, a cztery dni później w Warszawie z Litwą. 13 czerwca kadra wyleci do swojej bazy w Soczi.

- Od pierwszego dnia naszej pracy z reprezentacją powstał ranking zawodników na poszczególnych pozycjach i tym się kierujemy przy powołaniach. Jest to grupa około 70 zawodników. Wszyscy są monitorowani. Mamy dokładne dane odnośnie występów piłkarzy, w pierwszej kolejności w klubach. Dysponujemy dokładnymi analizami zarówno jeśli chodzi o motorykę, a także pod względem czysto piłkarskim. Każdy mecz jest uważnie obserwowany przez naszych trenerów. Jeśli jest taka potrzeba to jedziemy oglądać zawodników w ligach zagranicznych - mówił szkoleniowiec.

Nawałka o zgrupowaniu w Juracie

- Zgrupowanie w Juracie było wartościowe. Mam tu na myśli zarówno to, że zawodnicy mogli zregenerować siły, jak również ważne były sprawy szkoleniowe. Treningi były wprawdzie raz dziennie, ale wiele zyskaliśmy. Na przykład jazda na rowerze była zaplanowana, bo chodziło o podbudowę tlenową. Również od strony piłkarskiej było to dobre zgrupowanie. Jest rywalizacja i od tego nie odejdziemy. Dziewięciu zawodników będę musiał skreślić. Z bólem serca muszę podjąć taką decyzję, wziąć to na klatę - zaznaczył Nawałka.



- Uprzedzając pytania, w Juracie graliśmy w systemie z trójką i czwórką obrońców. W dalszym ciągu to doskonalimy. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jakim systemem będziemy grali na mundialu. Wprowadziliśmy pewne zmiany, jak podział na formacje na treningu. Chcemy wykorzystać do tego całe boisko. Tak będzie do południa. Po południu zajęcia będą realizowane z całą drużyną - stwierdził.



Nawałka o dolegliwościach kadrowiczów

Michał Pazdan będzie gotowy w stu procentach od pierwszego dnia w Arłamowie. Kamil Glik wykorzystał czas na leczenie i pracował z fizjoterapeutami. Poświęcił wiele godzin, aby wrócić do pełnego zdrowia. Jutro będzie konsultacja z doktorem.

Na drobne infekcje narzekał Karol Linetty, co dokładnie też będziemy wiedzieli, jak sprawa wygląda, po wtorkowym przyjeździe. Także Dawid Kownacki zgłaszał takie problemy lekarzowi, był trochę przeziębiony. Z tego, co przekazał mi lekarz, z Dawidem wszystko powinno być w porządku na pierwszym treningu.

Nawałka o powrocie kadry do Arłamowa

Jestem zadowolony z powrotu do Arłamowa, choć w międzyczasie prywatnie nie przyjeżdżałem do tego urokliwego miejsca. Jestem oczarowany, to przepięknie położony obiekt i fantastyczne warunki, jeśli chodzi o bazę, a jakość trawy jest na najwyższym, światowym poziomie. To też opinia fachowców, którzy pracowali przy tej płycie.

Mam nadzieję, że te warunki sprawią, że forma będzie bardzo wysoka i pojedziemy przygotowani na mundial pod każdym względem: motorycznym, taktycznym i mentalnym. Niezwykle istotna w tak trudnych zgrupowaniach jest regeneracja i mam nadzieję, że wszystko się sprawdzi. Właściciel pan Antoni Kubacki z całą ekipą przygotował wspaniałe warunki.

Nawałka o aspektach przygotowania

Nasze przygotowania są opracowane w każdym aspekcie. Mamy sprawdzony plan przygotowań, to co było przed Euro będzie powtórzone może nie 1 do 1, bo pewne korekty muszą być i takie będą. Chociażby jeszcze większa indywidualizacja przygotowań pod względem siły i mocy. Również teraz większą uwagę zwracamy na podbudowę tlenową. Pod względem taktycznym mamy jeszcze wiele treningów. Chcemy wiele poprawić i udoskonalić pewne automatyzmy, bo jeszcze nie jesteśmy zadowoleni z gry w defensywie i ofensywie. Chcemy być bardziej efektywni, a po stracie piłki natychmiast być gotowym do działania całą drużyną.

Nawałka o przygotowaniu mentalnym

Co do przygotowania mentalnego, cały czas pracujemy. To niezwykle ważne, do tej pory zawsze było na odpowiednim poziomie. Poziom emocjonalny dotąd sprawiał, że wszyscy byli zdeterminowali od pierwszej do ostatniej minuty, nawet po popełnionych błędach. Liczy się to, jak drużyna potrafi zareagować, co do tej pory było bardzo dobre w końcówkach meczów, gdy zdobywaliśmy zwycięskie bramki.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. W meczu otwarcia gospodarze zagrają z Arabią Saudyjską.



"Biało-Czerwoni" będą rywalizować w grupie H z Senegalem (19 czerwca w Moskwie), Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu) i Japonią (28 czerwca w Wołgogradzie).

