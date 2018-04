MŚ Rosja 2018. Boisko w Arłamowie przygotowane w 90 procentach

Boisko w Arłamowie, gdzie piłkarze reprezentacji Polski będą przebywali na zgrupowaniu przed mistrzostwami świata w Rosji, jest gotowe w 90 procentach. "Wszystkie idzie tym samym torem, jak dwa lata temu" - powiedział Radosław Korczak z "Hotelu Arłamów".

28 maja do Arłamowa przyjadą członkowie sztabu szkoleniowego, a dzień później dołączą piłkarze.

- Wszystkie przygotowania przebiegają tak, jak dwa lata temu. Wówczas nie było żadnych zastrzeżeń i teraz wszystko idzie tym samym torem. Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych szczegółowych informacji z PZPN. Zimą odwiedzili nas przedstawiciele federacji, aby opracować wstępny plan przygotowań. W połowie maja, czyli na dwa tygodnie przed zgrupowaniem, spodziewamy się wizytacji ze strony PZPN, aby ustalić szczegółowy plan - powiedział PAP Korczak, menedżer ds. sportu w "Hotelu Arłamów".

Obiekt dysponuje boiskiem z naturalną murawą, które było zbudowane dwa lata temu w celu przygotowań do mistrzostw Europy 2016 we Francji.

- Wówczas były częste wizytacje, ponieważ sprawdzano postęp prowadzonych prac. Teraz jednak murawa jest odpowiednio pielęgnowana i w 90 procentach już gotowa do użytkowania. Rok temu do mistrzostw Europy przygotowywała się na tym boisku reprezentacja Polski do lat 21. Poza tym, nie udostępniamy go do użytkowania - podkreślił Korczak.

Reprezentacja Polski będzie przebywać w Arłamowie od 29 maja do 7 czerwca. Wcześniej spotka się na krótkim zgrupowaniu regeneracyjnym w Juracie (21-26 maja). Po pobycie w Bieszczadach, a przed wylotem do Rosji, zagra jeszcze dwa sparingi - 8 czerwca z Chile w Poznaniu i 12 czerwca z Litwą w Warszawie. Dzień później Biało-Czerwoni wylecą do Rosji.