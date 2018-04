MŚ Rosja 2018. Lekarz kadry zapewnia: Błaszczykowski już zdrowy

Mundial w Rosji bez Jakuba Błaszczykowskiego? Wygląda na to, że ten czarny scenariusz daleki jest od realizacji. Kuba wznowił treningi z VfL Wolfsburg, a lekarz reprezentacji Polski zapewnia, że skrzydłowy Orłów jest już zdrowy.

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski (z lewej) kontra Portugalczyk Pepe na Euro 2016 /AFP

- Kuba jest już zdrowy, nic mu nie dolega. Wszedł w pełny trening z drużyną i myślę, że niedługo zobaczymy go na boisku - powiedział lekarz kadry Jacek Jaroszewski na "Łączy nas piłka".

Reklama

Błaszczykowski od listopada przez wiele miesięcy zmagał się z kontuzją kręgosłupa, która mniej lub bardziej dawała znać o sobie. 32-letni zawodnik długo nie grał, nie wziął udziału także w marcowym zgrupowaniu kadry Adama Nawałki, gdyż dodatkowo nabawił się urazu mięśniowego.

Niemiecki klub Polaka zgodził się, by ten wyjechał szukać pomocy do Płocka. Tam Błaszczykowski doszedł do siebie pod okiem trenera przygotowania fizycznego Wisły Leszka Dyi, a także trenera Jerzego Brzęczka, prywatnie swojego wujka. W tym tygodniu wznowił treningi z Wolfsburgiem.

- Rozmawiałem z Kubą i wiedziałem, że to ostatni etap przygotowań do wejścia w trening z pełnym obciążeniem. Zawodnik miał przeciążeniowy zespół bólowy, ale teraz nic już mu nie dolega, nie ma żadnego problemu. Błaszczykowski wrócił do zajęć z drużyną i myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy znów zobaczymy go na boisku - mówi doktor Jaroszewski.

Do mundialu w Rosji pozostały dwa miesiące. Błaszczykowski ma jeszcze czas, by odbudować formę. Na Euro 2016 był jednym z najjaśniejszych punktów "Biało-Czerwonych".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazimierz Węgrzyn o braku powołania dla Jakuba Błaszczykowskiego. Wideo INTERIA.TV

WS