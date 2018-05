MŚ Rosja 2018. Oto nazwiska 35 piłkarzy wybranych przez Adama Nawałkę

15 maja mija termin, w którym trener Adam Nawałka powinien zgłosić do Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) nazwiska piłkarzy znajdujących się w szerokiej kadrze na mundial w Rosji. Polski selekcjoner nie będzie jednak czekał do przyszłego wtorku, ale zamierza podać wybranych zawodników już do piątku.

Potem, 18 maja zmniejszy grupę do 28 graczy, którzy będą walczyć o wyjazd na mistrzostwa świata na dwóch zgrupowaniach - w Juracie nad morzem i w Arłamowie w Bieszczadach.

Kto znajduje się w szerokiej kadrze? Według nieoficjalnych informacji "Przeglądu Sportowego" (z zastrzeżeniem, że jest to lista, która była ważna na początek maja) największym zaskoczeniem jest nieobecność Kamila Wilczka, będącego w dobrej formie strzeleckiej w duńskim Broendby (od początku kwietnia żaden polski napastnik nie był od niego bardziej skuteczny) oraz Macieja Makuszewskiego, wracającego po poważnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych.

To dwa nazwiska, których brak może być pewną niespodzianką, jeśli mówimy o znacznie rozszerzonej grupie zawodników.

Z drugiej strony, oprócz piłkarzy regularnie występujących w podstawowej jedenastce (ich miejsce w składzie nie podlega żadnej dyskusji) oraz takich, którzy regularnie przyjeżdżają na zgrupowania, wśród zawodników mających szansę na mundial są m.in. Jan Bednarek dobrze spisujący się w ostatnich tygodniach w Southampton, Robert Gumny, młody obrońca z Lecha Poznań, Paweł Dawidowicz z Palermo, sprawdzany już przed Euro 2016, Damian Kądzior, wyróżniający się w Górniku Zabrze oraz Krzysztof Piątek z Cracovii.

Kto z tej "35" załapie się ostatecznie na mistrzostwa świata? Selekcjoner ma to ogłosić 5 czerwca.

Kandydaci do wyjazdu na MŚ w Rosji 2018:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Łukasz Fabiański (Swansea), Łukasz Skorupski (Roma), Bartosz Białkowski (Ipswich).

Obrońcy: Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Robert Gumny (Lech Poznań), Kamil Glik (Monaco), Michał Pazdan (Legia Warszawa), Jan Bednarek (Southampton), Thiago Cionek (SPAL), Marcin Kamiński (Stuttgart), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wolfsburg), Kamil Grosicki (Hull City), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Piotr Zieliński (Napoli), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Karol Linetty (Sampdoria), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Paweł Dawidowicz (Palermo), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Damian Kądzior (Górnik Zabrze).

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Dawid Kownacki (Sampdoria), Krzysztof Piątek (Cracovia), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela).