MŚ Rosja 2018. Vahid Halilhodzić odpiera zarzuty japońskiej federacji

Były już selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Japonii Vahid Halilhodzić odpiera zarzuty tamtejszej federacji, twierdząc m.in., że nie miał kłopotów z komunikacją w drużynie. Podczas piątkowej konferencji w Tokio dodał, iż wciąż nie rozumie przyczyny zwolnienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Rosja 2018. Sadio Mane: Najbardziej drapieżny "Lew Terangi" z Senegalu. Wideo Eurosport

Bośniak został zwolniony na niewiele ponad dwa miesiące przed mistrzostwami świata w Rosji; Japonia będzie jednym z rywali Polaków. Zastąpił go Akira Nishino, dotychczas dyrektor techniczny federacji.

Reklama

Zdaniem Halilhodzicia, wcale nie było jakichś nieporozumień z niektórymi japońskimi graczami, a także nieprawdą jest stwierdzenie, że zawodnicy stracili do niego zaufanie.

"Przez trzy lata pracy w reprezentacji nigdy nie miałem z nikim żadnych problemów. Miałem świetne relacje i z piłkarzami, i ze sztabem. A jeśli ktokolwiek był winny braku komunikacji, to federacja JFA. Bez wcześniejszych rozmów poinformowano, że będzie zmiana trenera. To kompletne zaskoczenie dla mnie i moich współpracowników. Prezes mógł mi wcześniej coś powiedzieć, podobnie jak Nishino" - stwierdził na spotkaniu z dziennikarzami w Tokio.

Według władz JFA (prezesem jest Kozo Tashima), na niekorzyść 65-latka przemawiały słabsze ostatnio wyniki reprezentacji, w marcu remis z Mali 1-1 i porażka z Ukrainą 1-2.

"To były gry w ramach przygotowań do mistrzostw świata, nie koncentrowaliśmy się na wynikach. Dałem szansę młodym zawodnikom z myślą o budowie mocnego składu na mundial. Wiem, że niektórzy reprezentanci byli niezadowoleni z małej liczby minut na boisku, ale to jest część sportu i może się zdarzyć w każdym zespole. Czuliśmy się razem jak w rodzinie" - ocenił Halilhodzić.

Szkoleniowiec podkreślił, że otrzymał wiele informacji od swych byłych podopiecznych, którzy go wspierają i chwalą zakończoną już współpracę.

Halilhodzić kadrę Japonii objął w marcu 2015 roku. Wcześniej był m.in. selekcjonerem reprezentacji Algierii, która pod jego wodzą zebrała wiele pochwał podczas MŚ w Brazylii. Dotarła wówczas do 1/8 finału, gdzie dopiero po dogrywce przegrała 1-2 z późniejszymi triumfatorami - Niemcami. Po turnieju zrezygnował, choć do pozostania namawiali go kibice, władze federacji, a nawet prezydent kraju.

Polska z Japonią zmierzy się 28 czerwca w Wołgogradzie, na zakończenie zmagań w fazie grupowej MŚ. Wcześniej podopieczni Adama Nawałki zagrają z Senegalem (19 czerwca w Moskwie) i Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu).

"Zawsze będę życzył wszystkiego najlepszego Japończykom" - powiedział Halilhodzić.