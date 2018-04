MŚ Rosja 2018. Wielka strefa kibica na PGE Narodowym?

Ponad 70 tysięcy osób mogłoby obejrzeć w Narodowej Strefie Kibica mecz Polska - Senegal, którym 19 czerwca "Biało-Czerwoni" zainaugurują występy w piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Jej utworzenie planuje operator warszawskiego stadionu PGE Narodowy.

Spotkanie z afrykańską drużyną odbędzie się w Moskwie (godz. 17). Aby strefa mogła powstać, operator PGE Narodowego musi jednak znaleźć partnerów.

- Narodowa Strefa Kibica to duży projekt, w ramach którego chcielibyśmy umożliwić fanom piłki nożnej wspólne dopingowanie "Biało-Czerwonych" na PGE Narodowym. W ten sposób nawiązalibyśmy do emocji, które wypełniały tę arenę podczas Euro 2012. W tej chwili intensywnie poszukujemy partnerów, którzy pomogą nam zrealizować to przedsięwzięcie. Nie potrafimy jeszcze ocenić, czy faktycznie dojdzie do jego realizacji, jednak niewątpliwie byłaby to najbardziej spektakularna strefa kibica w Warszawie podczas MŚ 2018 - powiedziała dyrektor ds. komunikacji, promocji i marketingu PGE Narodowego Monika Borzdyńska, cytowana w komunikacie.

Rywalami Polaków w grupie H mundialu będą także Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Spółka PL.2012+ ogłosiła już przetarg na zaprojektowanie sceny, montaż i obsługę systemów wizyjnych oraz nagłośnienia w Narodowej Strefie Kibica. Zgodnie z założeniami na płycie stołecznego stadionu miałyby się pojawić cztery ekrany o wymiarach 16x9 metrów każdy, zawieszone na konstrukcji o wysokości minimum 17 metrów, a także scena przystosowana do budowy studia telewizyjnego.

