Mundial 2018. Adam Nawałka ogłosił 23-osobową kadrę na MŚ w Rosji

Karty zostały odkryte i dzisiaj poznaliśmy 23-osobową kadrę piłkarskiej reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka odrzucił ośmiu zawodników, którzy nie przekonali go do siebie podczas zgrupowania w Arłamowie. Temperaturę emocji podgrzewa kontuzja Kamila Glika, który na razie znajduje się na liście zgłoszonej do FIFA, ale może go zastąpić pozostający w rezerwie Marcin Kamiński.

Oto wybrańcy Adama Nawałki na mundial w Rosji:

Bramkarze:

Łukasz Fabiański (Swansea), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Bartosz Białkowski (Ipswich Town)

Obrońcy:

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Kamil Glik (Monaco), Michał Pazdan (Legia Warszawa), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Thiago Cionek (SPAL), Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua)

Pomocnicy:

Grzegorz Krychowiak (PSG), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Piotr Zieliński (Napoli), Jakub Błaszczykowski (Wolfsburg), Kamil Grosicki (Hull City), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze).

Napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela).

Rezerwowy: Marcin Kamiński (VfB Stuttgart) - zmiana najpóźniej na 24 godziny przed pierwszym meczem, który reprezentacja Polski gra 19 czerwca w Senegalem.

Piłkarze skreśleni przez Adama Nawałkę

Łukasz Skorupski (Roma), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Paweł Dawidowicz (Palermo), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Kamil Wilczek (Broendby), Sebastian Szymański (Legia Warszawa).

Sami zainteresowani poznali decyzję Nawałki podczas indywidualnych i niełatwych rozmów ze szkoleniowcem. Pewnym pocieszeniem, choć ośmiu piłkarzom koło nosa przeszła najważniejsza impreza piłkarska na świecie, jest wciąż trwająca selekcja. Wszak po mundialu odbędzie się pierwsza edycja Ligi Narodów, a następną imprezą docelową będą mistrzostwa Europy.

Współczucie piłkarzom okazał m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który nie tylko osobiście, ale także na Twitterze stara się ich pocieszyć.

Fatalną informacją, z ostatniej chwili, są wieści o kontuzji Kamila Glika, który na dzisiejszym treningu nabawił się urazu barku . Może to oznaczać poważne problemy dla trenera Adama Nawałki, bo Glik to najbardziej doświadczony polski obrońca.



Niektórzy już nawet przesądzają sprawę, że Glika zabraknie na mundialu w Rosji! To by oznaczało, że runie kręgosłup reprezentacji Polski, bo znaczenie obrońcy AS Monaco w naszej defensywie jest takie, jak rola Roberta Lewandowskiego w ataku.



- Glik doznał dzisiaj urazu barku i od razu pojechał do szpitala w Przemyślu, razem z Jackiem Jaroszewskim, lekarzem kadry. Znalazł się jednak w składzie, który trzeba było zgłosić w FIFA do 12.00, a pechowa sytuacja wydarzyła się później - powiedział Kwiatkowski na przedstawieniu kadry Polski na mistrzostwa świata, które odbyło się w Arłamowie. - Stało się to podczas gry w siatkonogę, żeby było ciekawej, pod koniec treningu - dodał rzecznik PZPN-u.

Przypomnijmy, że przed Euro 2016 selekcjoner "Biało-Czerwonych" też miał ból głowy. Wówczas kontuzje wykluczyły z wyjazdu do Francji Macieja Rybusa i Pawła Wszołka.

Skreślanie piłkarzy przed MŚ zaczęło się na zgrupowaniu regeneracyjnym w Juracie, gdzie z kadry pożegnali się Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Maciej Makuszewski (Lech Poznań) i Krzysztof Piątek (Cracovia).

Największą niespodzianką w składzie jest brak Krzysztofa Mączyńskiego, na którego selekcjoner stawiał dotychczas regularnie. Pomocnik Legii przegrał bardzo ostrą rywalizację o miejsce w środku pola, w ostatnich dniach wyszło też na jaw przeciążenie mięśnia dwugłowego, zawodnik był w związku z tym na prześwietleniu w szpitalu, choć po powrocie normalnie trenował.

Po raz pierwszy trener Nawałka pojawił się w sali konferencyjnej na nieco ponad godzinę przed ogłoszeniem ostatecznej listy na mundial, aby sprawdzić jeszcze, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. - Widzę, że jest pełna gotowość - rzucił do zebranych dziennikarzy. Nie wydawał się zdenerwowany, ani zaniepokojony. Wychodząc po kilku minutach, dodał jedynie: - Troszeczkę wam tu zamieszałem...

- Na zgrupowaniu jest bardzo dobra atmosfera, wszyscy z determinacją podchodzili do zajęć, a rywalizacja była zdrowa. Ci, których musiałem skreślić, w dalszym ciągu liczą się do gry w kadrze. Nie zamykam przed nimi gry. Muszę jednak podejmować trudne decyzje, za nami ciężka noc. Wiem, jak czują się piłkarze, którzy nie pojadą na mundial. Sam to przeżywałem. Dużą wagę przywiązuję do tego, żeby zawodnicy czuli się zmobilizowani, w komfortowej sytuacji przed kolejnymi wyzwaniami. Jesienią czeka nas przecież Liga Narodów. Teraz przede wszystkim liczy się to, żeby jak najlepiej przygotować się na mundial - powiedział Nawałka przed ogłoszeniem składu kadry na mundial.

Ostatnią szansą, by jeszcze rzutem na taśmę przekonać do siebie selekcjonera, był wewnętrzny sparing reprezentantów. Test mecz odbył się w niedzielę, a nie jak pierwotnie planowano w sobotę, bo został storpedowany przez burzę w Bieszczadach.

W pojedynku "czerwonych" z "białymi" wygrali ci pierwsi 1-0, a jedyną bramkę z rzutu karnego strzelił Grzegorz Krychowiak po zagraniu ręką przez Pawła Dawidowicza. Być może padłaby jeszcze jedna bramka, ale do gry wkroczył system VAR i anulował kolejną "jedenastkę". Kadra szlifowała ustawienie z trójką obrońców.

Zgrupowanie w Arłamowie potrwa do czwartku. O godz. 10 rano "Biało-Czerwoni" wyjadą do Rzeszowa, skąd z lotniska Jasionka polecą do Poznania. Tam dzień później zagrają towarzysko z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Orłów wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).