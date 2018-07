Mundial 2018. Adam Nawałka rozstaje się z reprezentacją Polski

- Do 30 lipca Adam Nawałka jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Po tej dacie szukamy nowego trenera - poinformował na konferencji prasowej prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018. Co dalej z Adamem Nawałką? Wideo INTERIA.TV

Potwierdziła się zatem informacja eurosport.interia.pl, którą opublikowaliśmy kilka godzin temu, że Nawałka rezygnuje z pracy z kadrą.

Reklama

- Dla nas mundial się skończył po trzech meczach. W sporcie są zwycięstwa i porażki. Jeśli chodzi o nasz mundial, okazało się, że te mistrzostwa piłkarsko nam nie do końca wyszły. Rozmawiałem z Adamem ostatnie dwa-trzy dni, była chęć dalszej współpracy. Jeszcze dziś rano na moim stole był aneks do umowy. Miałem nadzieję, że razem znajdziemy nowy entuzjazm, ale analizując wszystkie przyczyny, zdecydowaliśmy o tym, że Adam Nawałka po 30 lipca nie będzie już selekcjonerem reprezentacji - stwierdził Boniek.

- Dzisiaj, kiedy nasza współpraca się zakończyła, Adam wychodzi z tego z podniesionym czołem i wielkim sukcesem. Nie polegliśmy w sposób taki, który przyniósłby nam wielki zaszczyt. Ale nie uważam, żebyśmy popełnili jakieś celowe błędy. Selekcjoner Adam Nawałka przestanie prowadzić naszą reprezentację. Życzę mu w przyszłości sukcesów - podkreślił prezes PZPN.



- Musimy wszystko przemyśleć, nad wszystkim się zastanowić i ruszyć do dalszej pracy. Chcemy pojechać na kolejną imprezę, na mistrzostwa Europy za dwa lata - zaznaczył Boniek.



- Chociaż spotkaliśmy się w smutnych okolicznościach, to to miejsce nie jest przypadkowe. Stadion Narodowy przyniósł nam wiele radości i to były fantastyczne chwile i cieszę się, że mam możliwość pożegnać się z pracą selekcjonera w tym miejscu. Polska piłka zrobiła bardzo duży krok do przodu, jeżeli chodzi o moją kadencję, godnie żegnam się z tą reprezentacją. Chcę podziękować prezesowi Bońkowi, że dał nam fantastyczne warunki, że ta reprezentacja mogła iść do przodu - mówił Nawałka.



Adam Nawałka prowadził reprezentację od 1 listopada 2013 r. Pod jego wodzą Polacy awansowali na Euro 2016. We Francji dotarli aż do ćwierćfinału, w którym przegrali z po rzutach karnych z późniejszym mistrzem Europy Portugalią. Bardzo dobrze "Biało-Czerwoni" spisywali się również w eliminacjach MŚ 2018. Orły z pierwszego miejsca awansowały na MŚ w Rosji.

Mundial był nieudany w wykonaniu "Biało-Czerwonych". Już po dwóch meczach Polacy stracili szansę wyjścia z grupy. Porażki z Senegalem (1-2) i Kolumbią (0-3) sprawiły, że cel minimum, czyli awans do 1/8 finału nie został osiągnięty. Na otarcie łez Robert Lewandowski i spółka wygrali z Japonią (1-0). Orły zajęły ostatnie miejsce w grupie H.

Bilans Adama Nawałki z reprezentacją Polski jest korzystny: 50 meczów - 26 zwycięstw - 15 remisów i dziewięć porażek.